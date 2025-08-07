Slušaj vest

Fudbaleri Spartaka startovali su daleko lošije od očekivanog u novoj sezoni ruske Premijer lige.

"Crveni" iz Moskve su u tri kola uzeli samo četiri boda i nalaze se na 11. mestu.

Dejan Stanković na klupi Spartaka iz Moskve

To je bila inicijalna kapisla da čelnici kluba pozovu trenera prvog tima Dejana Stankovića na razgovor.

Kako prenose ruski fudbalski insajderi, srpskom treneru nije zamereno samo rezultatsko posrtanje, već i ponašanje. Čelnicima kluba se ne sviđa njegova reakcija na poraze: optužbe na račun igrača, sportskog sektora, sudija... Šefovi kluba smatraju da bi trener morao da bude više samokritičan.

Stoga su, prema izvorima, Stankoviću dali rok do septembra. Srbin ima još pet prvenstvenih utakmica da izvuče tim na pobednički kolosek. I to mu neće biti nimalo lako pošto u naredna tri kola igra protiv lidera Lokomotive, vicešampiona Zenita i uvek neugodnog Rubina. Dodaje se i da će klub, u slučaju rastanka sa Stankovićem ponovo rešenje tražiti u inostranstvu.