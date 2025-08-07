Slušaj vest

Irski Šelburn napravio je veliku senzaciju, pošto je u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope posle preokreta savladao na Rujevici hrvatskog šampiona Rijeku rezultatom 2:1.

Delovalo je da je Rijeka imala mnogo sreće na žrebu kada je izvukla irski Šelburn, bila je apsolutni favorit u ovom dvomeču, a sada je na pragu eliminacije.

Slavio je autsajder usred Hrvatske i pred revanš u Dablinu mašta o čudu - istorijskom plasmanu u grupnu fazu nekog evropskog takmičenja.

Fudbaleri Šelburna Foto: Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Rijeka je povela golom Nika Jankovića sa bele tačke u 56. minutu meča i delovalo je da će rutinski privesti utakmicu kraju, međutim samo dva minuta kasnije usledio je šok na Rujevici. Samjuel Bon je izjedančio na 1:1. Domaćin je krenuo u totalnu ofanzivu, ali nisu uspevali da pronađu put do gola. U 70. minutu stadion je utihnuo, pošto je nakon sjajne akcije Džon Martin zatresao mrežu za istorijski trijumf irskog tima.

Ukoliko Šelburn eliminiše Rijeku prvi put u istoriji kluba igraće grupnu fazu nekog evropskog takmičenja, jer i u slučaju poraza u plej-ofu kvalifikacija za LE gledaćemo iz u Ligi konferencija.

Nije sve u novcu

Cela ekipa Šelburna vredi 3.35 miliona evra prema Transfermarktu, a najskuplji igrači ne prelaze 300 hiljada evra. Rijeka vredi 10 puta više - 35.13 miliona evra, a samo Toni Fruk igrač hrvatskog šampiona vredi 10 miliona, što je tri puta više od kompletnog irskog tima. Ipak, nije sve u novcu...

Kurir sport