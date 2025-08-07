Slušaj vest

Vladan Milojević je blistao na "svom terenu", ali je zato potpuno pao pred medijima. Bez obzira na svu besmislenost pitanja koje je dobio, trener Zvezde je pokazao kako ne treba da se ponaša čovek koji se nalazi na toj poziciji.

Izgleda da neke lekcije iz prošlost (kada se i izvinjavao) nije naučio, pa je drsko ponašanje obeležilo konferenciju posle utakmice Leh - Crvena zvezda.

Sve može na normalan i pristojan način da se objasni, na svako pitanje može da se odgovori ili kaže da na to nema odgovora. Može da se izabere bilo koji put, osim onog za koji se odlučio Milojević. Ljutnja, bes...

Kao neko ko poseduje neverovatnu smirenost pored terena u svakom momentu meča i time predstavlja primer apsolutno svim akterima fudbalskih mečeva... Još je neverovatnije da neko takav može da plane posle bilo kakvog novinarskog pitanja.

Šta je bilo famozno pitanje?

"Moramo da se dotaknemo i Mateusa... Prvo je, onako, verovatno, direktni krivac za gol, a posle je imao 3-4 fantastične intervencije".

I tu kreće eksplozija Milojević zbog dve reči "direktni krivac". Kao neko sa ogromnim iskustvom, trener Zvezde bi trebalo da zna da na besmisleno pitanje ne odgovora na tri puta gori način. Već...

"Mateus nije ni krivac, ni direktni krivac"

"Niste dobro videli, Mateus nije krivac za gol"

"Tačno je za fantastične intervencije, a ovaj prvi deo pitanja Vam je pogrešan"

"Mateus je bio fantastičan kao i cela ekipa"

Sve ovo, i još mnogo toga, moglo je da bude odgovor Milojevića. Sve osim besa, neverice, ljutnje i sledećih reči:

- Krivac direktan? Kakva su to pitanja? Šta znači direktan krivac? Hajde da ga izbacimo iz aviona. Sledeći put neću odgovarati na ta pitanja. To je tako degutantno. Vređate mene kao trenera. Neću da odgovaram na takva pitanja - besno je govorio šef stručnog štaba Zvezde.

Maestralna taktika

Šteta što umesto o doktorskoj taktici Vladana Milojevića pišemo o trećem poluvremenu. Ali to je sam napravio trener Zvezde. Malo više taktičnosti i posle utakmice mu je više nego neohpodno.