Navijači poljskog Leha tokom utakmice sa Crvenom zvezdom na tribinama su istakli ogroman transparent na kom je pisalo "Kosovo je Srbija", što je izazvalo oduševljenje javnosti u Srbiji.

Ni Zvezda nije ostala ravnodušna na podršku koju je dobila naša zemlja. Nakon meča, crveno-beli su se putem društvenih mreža zahvalili poljskim navijačima.

"Hvala Poljaci, hvala" stoji uz snimak transparenta u bojama srpske zastave.

Podsetimo, Zvezda je u prvom meču treće runde kvalifikacija za Ligu šampiona savladala na gostovanju u Poznanju ekipu Leha rezultatom 3:1 i tako stekla ogromnu prednost pred revanš u Beogradu.

