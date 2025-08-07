kakav gest
"KOSOVO JE SRBIJA" Zvezda se oglasila zbog poteza Poljaka: Fotografija navijača Leha i poruka koja odjekuje Evropom!
Potez pristalica poljskog kluba oduševio je crveno-bele.
Navijači poljskog Leha tokom utakmice sa Crvenom zvezdom na tribinama su istakli ogroman transparent na kom je pisalo "Kosovo je Srbija", što je izazvalo oduševljenje javnosti u Srbiji.
Ni Zvezda nije ostala ravnodušna na podršku koju je dobila naša zemlja. Nakon meča, crveno-beli su se putem društvenih mreža zahvalili poljskim navijačima.
Delije i navijači Leha na utakmici u Poljskoj Foto: Kurir Sport
"Hvala Poljaci, hvala" stoji uz snimak transparenta u bojama srpske zastave.
Podsetimo, Zvezda je u prvom meču treće runde kvalifikacija za Ligu šampiona savladala na gostovanju u Poznanju ekipu Leha rezultatom 3:1 i tako stekla ogromnu prednost pred revanš u Beogradu.
Leh - Crvena zvezda, prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia
