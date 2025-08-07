Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Poljske - Aleksandar Radonić



Nadmoć, rutina, ozbiljnost, profesionalizam, snaga. Ovim rečima mogao bi da se opiše prvi meč fudbalera Crvene zvezde protiv Leha na gostovanju u Poznanju.

Dva gola sjajnog Radeta Krunića i jedan Bruna Duartea bili su dovoljni za trijumf u gostima i što bismo mi Srbi rekli - povratak kući pevajući sa impresivnih 3:1 u gostima.

Delovala je Crvena zvezda moćno u odnosu na Leh, u svim segmentima igre. Od tehničko-taktičkih detalja, do trčanja, sigurnosti u pasu, dobrog postavljanja... Posebno kada je u pitanju fizička snaga, a to je postojalo sve vidljivije kako se utakmica bližila kraju.

Leh - Crvena zvezda, prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona

Crvena zvezda je na dobrom putu da i ove sezone zaigra u Ligi šampiona, što bi bio ogroman uspeh ne samo za klub, već i Srbiju, jer bi se naša zemlja jasno etablirala na mapi Evrope. Naravno, kazaće poslovično oprezni trener crveno-belih Vladan Milojević da je odigrano tek prvo poluvreme i da Poljake ne treba shvatiti olako u revanšu, a kamoli potceniti. S onim što smo videli u Poznanju, kako na terenu, tako i van njega, deluje da je "borbena gotovost" u redovima kluba na visokom nivou, sa prostorom da do kraja avgusta kada sledi plej-of dvomeč za Ligu šampiona bude još veća. Priča o Pafosu ili kijevskom Dinamu, koji su poslednja prepreka Zvezdi pred ulazak u elitu, zabranjena je tema na Marakani. Možda je i bolje da je tako.

Bilo je lepo videti Radeta Krunića kako na nivou svojih najboljih partija iz Serije A i dresu Milana nosi igru Crvene zvezde. Zajedno sa Timijem Maksom Elšnikom hapsili su sve lopte na sredini terena, dobili tu bitku, a kad je tako, Zvezda ne može da izgubi. Bruno Duarte je posebna priča, čovek igra u top formi, u šest utakmica dao je šest golova. Šerif je ponovo radio za ekipu, tandem štopera Veljković i Rodrigao pokazao da im treba zajedničkih minuta da bi bili još bolji. Golman Mateus je posle lošeg početka briljirao i odbranama dizao samopouzdanje ekipe. Seol je odigrao izuzetno disciplinovano, dok bi Tiknizjan dobio isti epitet da nije kiksnuo kod gola. Ivanić je igrao kapitenski, dok se Milson mučio, pa je zamena u vidu Babike došla po toj desnoj strani kao osveženje i to posle svega tri treninga sa ekipom. Olajinka se još traži, kao i Arnautović, dok se Katai totalno podredio timu, što pokazuje slogu u svlačionici i jak timski duh.

E, sad, dolazimo do one "prelazni rok je živa stvar". Za mnoge igrače iz startne postave protiv Leha Zvezda ima brojne i finansijski jake ponude. Neko od nabrojanih će otići i napuniti klupsku kasu, a doći još po koji novajlija. Menadžment Crvene zvezde pokazao je da zna da radi posao, tako da treba verovati u odluke Zvezdana Terzića i Marka Marina. Bez obzira kako bude izgledala Crvena zvezda u septembru, jasno je da će to biti jača ekipa od ove koja je dobila Leh u Poznanju.

Foto: Screenshot

Zato bi navijači Crvene zvezde trebalo da sledećeg utorka ispune Marakanu, da pokažu fudbalerima da su njihov "vetar u leđa", da ih nagrade za ovako dobru partiju u gostima. Isto tako, Crvena zvezda je tim koji će da raste iz utakmice u utakmicu i deluje sve moćnije i uigranije, kako sezona bude odmicala. To bi bila lepa nagrada za trenera Milojevića i njegove igrače.

Kurir sport