Informacija da Ivan Perišić dolazi u Novi Pazar - nije tačna. Sjajni hrvatski fudbaler igra na vrhunskom nivou u PSV i njihovoj reprezentaciji i nikakva seoba na nekoliko puta niži nivou fudbala od onog na kojem se nalazi - nije opcija.

Strelac golova za Hrvatsku u prethodnim mečevima kvalifikacija za SP protiv Gibraltara (gol i 3 asistencije) i protiv Češke (gol) želi i dalje da igra u top evropskom klubu, a razlog je upravo državni tim.

Plan mu je da održi formi i nivo do Svetskog prvenstva 2026. u Meksiku, Kanadi i SAD. Zbog svega toga u njegovim planovima ne postoji opcija dolaska u Novi Pazar.

Perišić blista i u redovima PSV-a. Za vikend je bio najzaslužiji za pobedu svog tima u Super kupu Holandije. Pao je Go Ahed Igls, a Perišić je asistencijom trasirao put PSV do preokreta (2:1). Nedavno je produžio ugovor sa PSV do 2027. godine.

Čak i ako dođe do odlaska iz Ajndhovena to će da bude u neki klub koji je na približno tom nivou...