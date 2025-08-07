Slušaj vest

Informacija da Ivan Perišić dolazi u Novi Pazar - nije tačna. Sjajni hrvatski fudbaler igra na vrhunskom nivou u PSV i njihovoj reprezentaciji i nikakva seoba na nekoliko puta niži nivou fudbala od onog na kojem se nalazi - nije opcija.

Strelac golova za Hrvatsku u prethodnim mečevima kvalifikacija za SP protiv Gibraltara (gol i 3 asistencije) i protiv Češke (gol) želi i dalje da igra u top evropskom klubu, a razlog je upravo državni tim.

Plan mu je da održi formi i nivo do Svetskog prvenstva 2026. u Meksiku, Kanadi i SAD. Zbog svega toga u njegovim planovima ne postoji opcija dolaska u Novi Pazar.

Perišić blista i u redovima PSV-a. Za vikend je bio najzaslužiji za pobedu svog tima u Super kupu Holandije. Pao je Go Ahed Igls, a Perišić je asistencijom trasirao put PSV do preokreta (2:1). Nedavno je produžio ugovor sa PSV do 2027. godine.

Čak i ako dođe do odlaska iz Ajndhovena to će da bude u neki klub koji je na približno tom nivou...

Ne propustiteFudbalADEM LJAJIĆ NAPUSTIO NOVI PAZAR! Ostaje u regionu, ovo je njegov novi klub
Adem Ljajić
FudbalŽALIM I PATIM ŠTO NE IGRAMO EVROPU! KAO DA SMO ISPALI IZ LIGE: Janoš Žemberi brine za koeficijent Srbije u UEFA!
PARTIZAN-TSC_47.JPG
FudbalTORCIDA I EKSTREMI IPAK U POLJSKOJ! Navijači Novog Pazara stigli na utakmicu: Palili obeležja Poljaka i pisali grafite po gradu!
FK Novi Pazar.JPG
FudbalPOLJACI ŠOKIRANI OPTUŽBAMA IZ NOVOG PAZARA: Sve je izmišljeno, nije bilo napada...
Novi_Pazar-Jagiellonia-A00482.JPG
FudbalPOLJACI PROBILI KAVEZ, PAZARCI ODGOVORILI, UMEŠALA SE POLICIJA I NASTAO NEZAPAMĆEN HAOS! Novi Pazar i Jagjelonija kažnjeni zbog jezive tuče - UEFA bez milosti!
Novi_Pazar-Jagiellonia-A00141.JPG

Partizan Novi Pazar incident  Izvor: Arenasport 1/printscreen