Brazilac je odigrao možda i najbolji meč otkako je na leto 2024. godine stigao u klub. Na samom startu ove sezone igra u odličnoj formi, bio je strelac na svih pet zvaničnih utakmica, a u Poljskoj je bio fantastičan.

Bio je strelac trećeg gola Zvezde u 73. minutu kada je i postavio konačan rezultat.

Nakon toga je, prilikom proslave gola, imao gest ka navijačima poljskog tima koje je "utišavao".

Bruno Duarte Foto: Printscreen

Posle utakmice se oglasio putem Instagrama gde se obratio pristalicama šampiona Poljske.

Bruno Duarte Foto: Printscreen

"Želim čestitati svim navijačima Leha. Pravili su fantastičnu atmosferu dok su podržavali svoj tim. Prirodno, moja proslava gola nije bila u nameri da nekoga uvredim. Imam veliko poštovanje za klub i navijače. Hvala vam i vidimo se na Marakani", poručio je Bruno Duarte.

