ZVEZDIN FUDBALER MORAO DA SE OBRATI NAVIJAČIMA LEHA! U toku utakmice je uradio nešto što ih je razbesnelo, a onda im je poslao ovu poruku
Nakon odlične utakmice u Poznanju Bruno Duarte se oglasio na društvenoj mreži Instagram.
Brazilac je odigrao možda i najbolji meč otkako je na leto 2024. godine stigao u klub. Na samom startu ove sezone igra u odličnoj formi, bio je strelac na svih pet zvaničnih utakmica, a u Poljskoj je bio fantastičan.
Bio je strelac trećeg gola Zvezde u 73. minutu kada je i postavio konačan rezultat.
Nakon toga je, prilikom proslave gola, imao gest ka navijačima poljskog tima koje je "utišavao".
Posle utakmice se oglasio putem Instagrama gde se obratio pristalicama šampiona Poljske.
"Želim čestitati svim navijačima Leha. Pravili su fantastičnu atmosferu dok su podržavali svoj tim. Prirodno, moja proslava gola nije bila u nameri da nekoga uvredim. Imam veliko poštovanje za klub i navijače. Hvala vam i vidimo se na Marakani", poručio je Bruno Duarte.
