Slušaj vest

Meč koji je odigran u Kadizu završen je pobedom Koma rezultatom 3:2, a obeleležila ga je ozbiljna tuča fudbalera.

Igrači ova dva tima očigledno nisu utakmicu shvatili kao prijateljsku, a do velike tuče je došlo krajem prvog poluvremena.

Komo je imao prednost rezultatom 2:0 golovima Asanea Dijao i Lukasa de Kunje, a nakon toga je nastao potpuni haos. Povod za sukob bio je fizički okršaj između Pabla Fornalsa i Masima Peronea, koji su razmenili udarce pesnicama.

Nakon toga je situacija potpuno izmakla kontroli. Gotovo svi igrači su se umešali u incident, a posebno se izdvojio napadač Betisa, Kučo Ernandez. On je pokušao da udari jednog od rivala, ali je potpuno promašio i umesto toga pogodio svog saigrača, Nejtana.

Ova komična scena usred haosa je brzo postala viralna na društvenim mrežama.

Iako je Fornals započeo sukob, nije pretrpeo nikakvu sankciju, dok je Perone dobio direktan crveni karton zbog učešća u tuči. Sudija nije bio blagonaklon ni prema Betisu, pa je crveni karton zaradio i veteran Ektor Beljerin. Na kraju, oba tima su nastavila meč sa po desetoricom igrača.

U drugom poluvremenu je Betis stigao do izjednačenja golovima Iska i Firpa, a pobedu italijsnkom timu je doneo Azon u 92. minutu.

Ne propustiteFudbalBOMBA! Dušan Tadić ima novi klub!
whatsapp-image-20240619-at-5.37.38-pm-1.jpg
FudbalKORAK PO KORAK DO LIGE ŠAMPIONA! Oglasio se Zvezdan Terzić nakon velike pobede Zvezde u Poljskoj: Ništa nije završeno!
fk zvezda-prozivka-287614.JPG
FudbalIVAN PERIŠIĆ NE DOLAZI U NOVI PAZAR! Evo šta je istina u celoj priči...
profimedia0745838935.jpg
FudbalZVEZDA = OZBILJAN, EVROPSKI, NIVO FUDBALA! Ako je i bilo dileme - više je nema...
Detalj sa utakmice Leh - Crvena zvezda

Bonus video:

Tuča navijača na Gazeli Izvor: Kurir