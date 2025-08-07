Slušaj vest

Meč koji je odigran u Kadizu završen je pobedom Koma rezultatom 3:2, a obeleležila ga je ozbiljna tuča fudbalera.

Igrači ova dva tima očigledno nisu utakmicu shvatili kao prijateljsku, a do velike tuče je došlo krajem prvog poluvremena.

Komo je imao prednost rezultatom 2:0 golovima Asanea Dijao i Lukasa de Kunje, a nakon toga je nastao potpuni haos. Povod za sukob bio je fizički okršaj između Pabla Fornalsa i Masima Peronea, koji su razmenili udarce pesnicama.

Nakon toga je situacija potpuno izmakla kontroli. Gotovo svi igrači su se umešali u incident, a posebno se izdvojio napadač Betisa, Kučo Ernandez. On je pokušao da udari jednog od rivala, ali je potpuno promašio i umesto toga pogodio svog saigrača, Nejtana.

Ova komična scena usred haosa je brzo postala viralna na društvenim mrežama.

Iako je Fornals započeo sukob, nije pretrpeo nikakvu sankciju, dok je Perone dobio direktan crveni karton zbog učešća u tuči. Sudija nije bio blagonaklon ni prema Betisu, pa je crveni karton zaradio i veteran Ektor Beljerin. Na kraju, oba tima su nastavila meč sa po desetoricom igrača.

U drugom poluvremenu je Betis stigao do izjednačenja golovima Iska i Firpa, a pobedu italijsnkom timu je doneo Azon u 92. minutu.

