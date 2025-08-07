Slušaj vest

Andrej Đurić se "isplatio" Malmeu već posle mesec dana! U tom periodu je odigrao pet mečeva, ekipa je zabeležila četiri pobede i vredan remi protiv Kopenhagena (0:0) u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Bivši fudbaler Crvena zvezde je na svim utakmicama bio u startnoj postavi, a kruna odličnih igara bila je potpuno zaustavljanje jakih ofanzivaca Kopenhagena. Dovoljno, da ga Malme, tamošnji mediji i sportski sajtovi proglase za igrača utakmice.

Andrej Đurić igrač utakmice Foto: Printscreen

Kopengahen i Malme imaju ogroman rivalitet i taj meč je mnogo više od jedne obične utakmice...

- Derbi, mnogo navijača i svega. Na takvim utakmicama nekada bude potpuno drugačije od očekivanog, usled atmosfere i toga što su ulozi veliki. Ipak, mislim da smo pokazali da možemo da igramo protiv Kopenhagena. Želeli smo da ne primimo gol i uspeli smo u tome. Sada je cilj da u narednom meču pobedimo - prenosi “Fotboll Skanalen” Đurićeve reči uz dodatak:

- Svaki derbi je poseban na svoj način. Mislim da je ipak malo luđe na Balkanu. Ipak, i ova utakmica je opravdala epitet derbija i srećan sam što sam imam priliku da budem deo još jednog velikog rivalstva.

Sjajni mladi fudbaler je brzo prikupio ogromne simpatije navijača.

- Navijači su poručili da me podržavaju i u skladu s tim – spreman sam da “poginem” na terenu za njih.

Prošle nedelje ga je javno hvalio i kapiten, Pontus Janson.

- Nadam se da sam ispunio očekivanja za sada i da će to biti još bolje. Primili su me na sjajan način. Osećam se kao da sam 10 godina ovde. Toliko mi je dobro... - istakao je Đurić, koji nažalost, zbog neadekvatnih odluka u FSS, igra za reprezentaciju Crne Gore.