Slušaj vest

Andrej Đurić se "isplatio" Malmeu već posle mesec dana! U tom periodu je odigrao pet mečeva, ekipa je zabeležila četiri pobede i vredan remi protiv Kopenhagena (0:0) u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Bivši fudbaler Crvena zvezde je na svim utakmicama bio u startnoj postavi, a kruna odličnih igara bila je potpuno zaustavljanje jakih ofanzivaca Kopenhagena. Dovoljno, da ga Malme, tamošnji mediji i sportski sajtovi proglase za igrača utakmice.

Andrej Đurić
Andrej Đurić igrač utakmice Foto: Printscreen

Kopengahen i Malme imaju ogroman rivalitet i taj meč je mnogo više od jedne obične utakmice...

- Derbi, mnogo navijača i svega. Na takvim utakmicama nekada bude potpuno drugačije od očekivanog, usled atmosfere i toga što su ulozi veliki. Ipak, mislim da smo pokazali da možemo da igramo protiv Kopenhagena. Želeli smo da ne primimo gol i uspeli smo u tome. Sada je cilj da u narednom meču pobedimo - prenosi “Fotboll Skanalen” Đurićeve reči uz dodatak:

- Svaki derbi je poseban na svoj način. Mislim da je ipak malo luđe na Balkanu. Ipak, i ova utakmica je opravdala epitet derbija i srećan sam što sam imam priliku da budem deo još jednog velikog rivalstva.

Andrej Đurić u dresu Malmea Foto: ÖRNBERG/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sjajni mladi fudbaler je brzo prikupio ogromne simpatije navijača. 

- Navijači su poručili da me podržavaju i u skladu s tim – spreman sam da “poginem” na terenu za njih.

Prošle nedelje ga je javno hvalio i kapiten, Pontus Janson.

- Nadam se da sam ispunio očekivanja za sada i da će to biti još bolje. Primili su me na sjajan način. Osećam se kao da sam 10 godina ovde. Toliko mi je dobro... - istakao je Đurić, koji nažalost, zbog neadekvatnih odluka u FSS, igra za reprezentaciju Crne Gore.

Ne propustiteFudbalANDREJ ĐURIĆ NAPUSTIO CRVENU ZVEZDU: Mladi defanzivac zadužio plavu opremu Malmea!
Djuric.jpg
FudbalEKSKLUZIVNO! JOŠ JEDAN MILIONSKI TRANSFER CRVENE ZVEZDE: Mladi fudbaler napušta Marakanu! Evo gde odlazi!
Mesi.jpg
FudbalZVEZDIN FUDBALER MORAO DA SE OBRATI NAVIJAČIMA LEHA! U toku utakmice je uradio nešto što ih je razbesnelo, a onda im je poslao ovu poruku
Bruno Duarte
FudbalKORAK PO KORAK DO LIGE ŠAMPIONA! Oglasio se Zvezdan Terzić nakon velike pobede Zvezde u Poljskoj: Ništa nije završeno!
fk zvezda-prozivka-287614.JPG
FudbalZVEZDA = OZBILJAN, EVROPSKI, NIVO FUDBALA! Ako je i bilo dileme - više je nema...
Detalj sa utakmice Leh - Crvena zvezda
Fudbal"KOSOVO JE SRBIJA" Zvezda se oglasila zbog poteza Poljaka: Fotografija navijača Leha i poruka koja odjekuje Evropom!
Navijači Leha luduju uoči meča
FudbalVladan - odličan (5), vladanje - nedovoljan (1)
Detalj sa utakmice Leh - Crvena zvezda

Fudbaleri i navijači Crvene zvezde Izvor: MONDO