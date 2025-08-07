Slušaj vest

Transfer bi uz bonuse mogao da dostigne i 65 miliona evra, preneo je "Skaj sport".

Darvin Nunjez je došao u Liverpul u junu 2022. godine iz Benfike za 75 miliona evra.

Osvojio je titulu u Premijer ligi, odigrao je 143 utakmice za Liverpul i postigao 40 golova, ali je prošle sezone bio starter u samo osam prvenstvenih utakmica.

On je prošle sezone u svim takmičenjima postigao samo sedam golova, ali je na predsezonskoj turneji postigao pet golova, uključujući het-trik u 20 minuta protiv Stouka, prošlog meseca.

"Skaj sport" je preneo da će Al Hilal pristati na Nunjezove lične uslove i zahteve o plati.

Za Nunjeza su ovog leta bili zainteresovan Milan i Napoli, ali i drugi evropski klubovi.

Prodajom Nunjeza, Liverpul će uvećati šanse za dovođenje napadača Njukasla Aleksandera Isaka.

Uprava Njukasla odbila je prošle nedelje ponudu od 110 miliona funti za švedskog reprezentativca, pošto za njega traži 150 miliona.

Sa druge strane, dolazak Urugvajca u Al Hilal bi mogao da znači da će ovaj klub napustiti Aleksandar Mitrović o čijem odlasku se i ranije pričalo.

