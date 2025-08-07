OZBILJAN UDARAC ZA TOTENHEM PRED START NOVE SEZONE! Jedan od najbitnijih igrača doživeo tešku povredu kolena!
Pevci duže vreme neće moći da računaju na sjajnog Medisona.
Nakon iznenadnog odlaska Sona usledio je novi udarac za londonski klub.
Fudbaler Totenhema Džejms Medison pokidao je prednje ukrštene ligamente kolena i propustiće veći deo ove sezone, saopštio je danas londonski klub."Medison će u narednim danima biti podvrgnut operaciji, a zatim će početi program rehabilitacije sa našim lekarskim timom", navodi se u saopštenju na sajtu Totenhema.
Medison se povredio prošle nedelje u pripremnoj utakmici protiv Njukasla (1:1) u Seulu. U igru je ušao u 75. minutu, ali je posle devet minuta osetio nelagodu i bolove u kolenu, zbog čega je na nosilima iznet sa terena.
Trener Totenhema Tomas Frank je posle te utakmice potvrdio da je 28-godišnji fudbaler povredio isto koleno zbog kojeg nije igrao u finalu Lige Evropa u maju protiv Mančester junajteda.
Ekipa Totenhema se u ponedeljak vratila sa turneje po Aziji, a Medison je od tada bio na pregledima kako bi se utvrdilo koliko je povreda ozbiljna.
Strahovalo se da se radi o povredi ukrštenih ligamenata, što su pregledi i potvrdili.
Medison je 2023. godine iz Lestera prešao u Totenhem, za koji je prošle sezone odigrao 45 utakmica i postigao 12 golova.
Kurir sport