Nakon iznenadnog odlaska Sona usledio je novi udarac za londonski klub.

Fudbaler Totenhema Džejms Medison pokidao je prednje ukrštene ligamente kolena i propustiće veći deo ove sezone, saopštio je danas londonski klub."Medison će u narednim danima biti podvrgnut operaciji, a zatim će početi program rehabilitacije sa našim lekarskim timom", navodi se u saopštenju na sajtu Totenhema.

Medison se povredio prošle nedelje u pripremnoj utakmici protiv Njukasla (1:1) u Seulu. U igru je ušao u 75. minutu, ali je posle devet minuta osetio nelagodu i bolove u kolenu, zbog čega je na nosilima iznet sa terena.

Trener Totenhema Tomas Frank je posle te utakmice potvrdio da je 28-godišnji fudbaler povredio isto koleno zbog kojeg nije igrao u finalu Lige Evropa u maju protiv Mančester junajteda.

Ekipa Totenhema se u ponedeljak vratila sa turneje po Aziji, a Medison je od tada bio na pregledima kako bi se utvrdilo koliko je povreda ozbiljna.

Strahovalo se da se radi o povredi ukrštenih ligamenata, što su pregledi i potvrdili.

Medison je 2023. godine iz Lestera prešao u Totenhem, za koji je prošle sezone odigrao 45 utakmica i postigao 12 golova.

