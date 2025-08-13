Slušaj vest

Amerikanka Sidni Svini (27) trenutno je jedna od najpopularnijih glumica na svetu.

Mlada glumica oduševljava glumačkim sposobnostima, a svojim izgledom zaludela je muškarce širom sveta koji uzdišu za njom...

Njena karijera je u velikom usponu posle uloga u hit serijama poput "Euforija" i "Beli lotos".

Sidni Svini Foto: SGP / ddp USA / Profimedia, Printscreen/Instagram/SydneySweeney, Angela Weiss / AFP / Profimedia

 No, ovog puta se našla u centru pažnje drugim povodom. U pitanju je njen ljubavni život. Svini je nedavno raskinula veridbu sa producentom Džonatanom Dejvinom, a to je, narodski rečeno, otvorilo sezonu lova na njeno srce. I to prevashodno od strane poznatih fudbalskih zvezda. Kako je izjavila, od kako je ostala sama njen inboks na Instagramu je preplavljen porukama fudbalera, pre svih onih iz Premijer lige.

Prema navodima, koji prenose britanski mediji, najuporniji su fudbaleri Mančester Junajteda, Liverpula i Arsenala. Fudbaleri joj, navodno, nude luksuzna putovanja u Evropu kako bi je izveli na sastanak, a neki su toliko uporni da pokušavaju da saznaju njenu adresu kako bi joj poslali cveće. Prema istim izvorima, ona ih sve redom ljubazno, ali odlučno odbija.

Slava glumice prevazišla je granice Holivuda. U šali mnogi kažu da je postala "najtraženija žena u Americi još od Madone", a ljudi bliski njoj tvrde da joj se mesečno javi više od stotinu muškaraca, od slavnih osoba i milionera, do izuzetno bogatih šeika s Bliskog istoka i iz Azije.

Svini je 2018. godine ušla u vezu sa producentom Džonatanom Dejvinom, a par se verio 2022. godine.

