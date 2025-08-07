Slušaj vest

Kako se navodi, Polcijska uprava Skoplje je podnela krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu po hitnom postupku protiv državljanina Nemačke zbog krivičnog dela izazivanja mržnje, razdora ili netrpeljivosti na nacionalnoj, rasnoj, verskoj i drugoj diskriminatornoj osnovi iz Člana 319. Krivičnog zakonika.

On je u utorak, 5. avgusta, pre fudbalske utakmice Škendija-Karabag koja je odigrana na Nacionalnoj areni "Todor Proeski" u Skoplju, isticanjem i mahanjem zastavom "Velike Albanije" i natpisom "Autohtono" izazvao "osećanja mržnje, razdora i netolerancije na etničkoj osnovi".

"Policijski službenici su ga lišili slobode dok je Osnovni krivični sud u Skoplju odmah doneo presudu kojom je okrivljeni proglašen krivim i osuđen na kaznu od dve godine zatvora uslovnu ;i odlučio da ga protera i zabrani mu ulazak u zemlju u narednih pet godina", piše u policijskom saopštenju.

Navijači tetovske Škendije su tokom utakmice kvalifikacija za Ligu šampiona sa azerbejdžanskim Karabahom u utorak skandirali albanske nacionalističke parole "Ilirida" i "Velika Albanija".

(Beta)