Fudbaler Barselone Lamin Jamal našao se u središtu medijske pažnje zbog navodne romanse s argentinskom pevačicom Niki Nikol, upletenosti u ljubavni trougao s Malu Traveho te kontroverzne rođendanske proslave.

Jamal je tako još jednom potvrdio da je podjednako magnet za javnost i na terenu i van njega. Dve titule i dva kupa sa Barselonom, uz titulu prvaka Evrope sa Španijom, a sve sa svega 18 godina, činili su Jamala jednim od najvećih mladih fudbalskih zvezda. Međutim, izgleda da su tabloidi imali više sreće nego ljubitelji fudbala. Jer, njegov privatni život je daleko bogatiji sadržajem.

Sve je počelo raskošnom proslavom 18. rođendana 13. jula u vili u Garafu. Zabava sa "mafijaškom" temom, na kojoj je bilo oko 200 zvanica izazvala je puno kontroverzi. Medijima je jedan od najzanimljivijih detalja bio popis gostiju, a na njemu se našlo ime mlade argentinske pevačice i reperke Niki Nikol. Mediji su se raspisali o njihovom flertovanju tokom zabave. I to je bio tek uvod u latino sapunicu. Sedam dana kasnije njih dvoje su viđeni u jednom noćnom klubu na plaži.

"Poljubili su se i zajedno napustili klub u četiri sata ujutru", napisali su španski mediji.

I kada se činilo da je saga "Jamal i Niki" na vrhuncu, desio se kopernikanski obrt. U priču se uključila Malu Traveho, kubanska pevačica i internet zvezda. Objavila je komentar u kome se pitala "da li je Niki razlog zašto je Jamal prekinuo kontakt sa mnom?!" Mediji su, naravno, jedva dočekali, pa je krenula priča o navodnom ljubavnom trouglu u kome se našao mladi fudbaler.

Za to vreme Jamal ima ozbiljnijih problema. Španska vlast je pokrenula istragu oko Jamalove proslave rođendan zbog optužbi za "iskorišćavanje osoba niskog rasta". Takođe, istražuju se navodi da su neke gošće bile plaćene za dolazak jer su zadovoljavale "specifične fizičke kriterijume". Jamalu zbog ovoga preti kazna i do milion evra.

Sve ovo je izazvalo zabrinutost u Fudbalskom klubu Barselona. Čelnici kluba, kao i trener Hansi Flik, po svaku cenu žele da se Jamal usredsredi na teren jer im očekuje početak naporne sezone.

