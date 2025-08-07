Slušaj vest

Adem Ljajić je tako ispunio želju čelnika Sarajeva, koji su ga već duže vreme želeli u svojim redovima.

Iskusni vezista je Novi Pazar napustio u veoma turbulentom trenutku, ali se od njega oprostio emotivnom porukom.

"Da počnemo ovako…

Pre svega bih se zahvalio ljudima iz kluba, na čelu sa Rasimom Ljajićem, koji su doveli ovaj klub tu gde jeste i omogućili da ja imam gde da se vratim i igram kvalitetan fudbal.

Hvala stručnom štabu i svim trenerima za ove dve godine koji su bili deo FK Novi Pazar, a posebno Vladimiru Gaćinoviću, koji je doneo nešto veliko u grad i klub.

Hvala svim navijačima. Hvala Zapadu na svakom aplauzu za ove dve godine. Hvala Torcidi i Ekstremima za svako spominjanje mog imena na Severu — neću vam to nikada zaboraviti.

E sad — hvala mojoj braći sa Istoka. Bili ste tu od prvog dana, i na našem stadionu i u gostima. Sa vama je sve ovo bilo mnogo lakše.

Vas sam ostavio za kraj — moje saigrače. Hvala vam svakom ponaosob za svaki minut proveden na terenu, u karantinu, u svlačionici. Mnogo ste mi dali. Ne samo meni, već i klubu, gradu i ljudima koji vole fudbal u Novom Pazaru — a ima ih mnogo.

Znam da ćete nastaviti da dajete maksimum za naš FK Novi Pazar, a navijače molim da nastave da vas bodre i podržavaju, jer vi to zaslužujete.

Za kraj još jedno obećanje:

Pre dve godine sam obećao Evropu — a danas obećavam da ću se vratiti opet, da zajedno sanjamo.

Do sledećeg viđenja,

Vaš kapiten!".

Ljajić je u svojoj bogatoj međunarodnoj karijeri nosio dresove Partizana, Fiorentine, Rome, Intera, Torina, Bešiktaša i Karagumruka, nakon čega je stigao u Novi Pazar.