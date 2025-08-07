Slušaj vest

Teško je bilo za očekivati da će posle odlaska Aleksandra Jovanovića neki novi golman tako brzo prirasti srcu navijačima Partizana.

Ali se upravo to dogodilo. Marko Milošević je nedavno stigao u Humsku iz kragujevačkog Radničkog i odbranama na nekoliko utakmica pridobio status idola.

Marko Milošević, golman Partizana Foto: Www.partizan.rs, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs email: srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Navijači Partizana su našli način kako da podrže svog golmana, pa je Milošević zaslužio skandiranja "ćelavi, čelavi" uoči utakmice protiv Hibernijana.

Grobari, Partizan, Hibernijan, Marko Milošević Izvor: Kurir

Dodatno objašnjenje baš i nije potrebno.

Ne propustiteFudbal"NEMOJTE BITI TA OSOBA": Hibernijan objavio važno uputstvo svojim navijačima pred meč sa Partizanom
Navijači Hibernijana
FudbalPARTIZAN - HIBERNIJAN: Sek od prvog minuta napada Škote! Blagojević odredio startnih 11
FK Partizan
FudbalCRNO-BELE BEBE ŽELE DA SRUŠE ŠKOTE! Evo gde možete gledati direktan prenos meča Partizan - Hibernijan
partizan1.jpg
FudbalVAŽNA INFORMACIJA ZA GROBARE: Evo kako navijači Partizana mogu do ulaznica za revanš sa Hibernijanom
Grobari na utakmici Partizan - Oleksandrija

Grobari, Partizan, Hibernijan, Marko Milošević Izvor: Kurir