Teško je bilo za očekivati da će posle odlaska Aleksandra Jovanovića neki novi golman tako brzo prirasti srcu navijačima Partizana.

Ali se upravo to dogodilo. Marko Milošević je nedavno stigao u Humsku iz kragujevačkog Radničkog i odbranama na nekoliko utakmica pridobio status idola.

Marko Milošević, golman Partizana

Navijači Partizana su našli način kako da podrže svog golmana, pa je Milošević zaslužio skandiranja "ćelavi, čelavi" uoči utakmice protiv Hibernijana.

Grobari, Partizan, Hibernijan, Marko Milošević Izvor: Kurir

Dodatno objašnjenje baš i nije potrebno.