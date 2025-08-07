Slušaj vest

Na meču između Leha i Crvene zvezde, na tribinama je osvanula poruka podrške ispisana na bojama srpske zastave.

Tzv. Kosovo je isprovocirano svim dešavanjima odlučilo da uputi protest UEFA:

"Fudbalski savez Kosova ove postupke ocenjuje kao ozbiljnu političku provokaciju, sramotnu i neprihvatljivu na sportskom događaju, kao i grubo kršenje pravila i principa UEFA, koji zabranjuju bilo kakve političke ili diskriminatorne poruke na stadionima. Ovo su ponašanja koja ne služe fudbalu i predstavljaju podsticanje mržnje i narušavanje sportskog integriteta", navodi se u reagovanju FSK-a.

U saopštenju se dalje ističe da je formalna žalba već u pripremi.

"FSK je, odmah po uočenoj ovakvoj povredi, pokrenuo proceduru za podnošenje zvanične žalbe UEFA, zahtevajući disciplinske mere protiv kluba Leh, odgovornog za ponašanje svojih navijača, kao i protiv Crvene zvezde zbog javnih izjava koje podstiču i legitimizuju poruke protiv države Kosovo. FSK, kao članica UEFA, brani i promoviše vrednosti prema kojima fudbal mora ostati van političkih provokacija i služiti kao most povezivanja, a ne razdora, i zahteva odlučno da te principe štite i druge članice federacije", navodi se u saopštenju.