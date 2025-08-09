Slušaj vest

Na jahti usred Crne Gore gde se nalazi na letovanju, pojavila se u neodoljivoj, kratkoj čipkanoj beloj haljinici koja naglašava svaku liniju njenog savršenog tela.

I dok Luka tempira formu za svoj debi u dresu atinskog tima, Sofija je raspametila fanove vrelim fotkama. 

Sofija Milošević na jahti u Crnoj Gori Foto: PrintscreenInstagram/sofijamilo

"Dnevno sanjarenje" - napisala je srpska lepotica uz fotke na kojima se samo retki nisu zadržali. 

Manekenka odmor provodi sa sinovima Aleksejem i Teodorom, kao i bratom Stefanom, ali uspeva da nađe vremena i da radi ono što najbolje ume - ispozira i zaludi pratioce na društvenim mrežama.

Sofija Milošević Foto: Printscreen Instagram, Prinstscreen/Instagram

Fanovi AEK-a s nestrpljenjem očekuju da vide Luku Jovića na terenu u dresu voljenog kluba, ali sasvim sigurno će se obradovati i kada u ložu stadiona stigne njegova najveća i najlepša podrška - Sofija.

Ne propustiteFudbalSNIMAK SOFIJE MILOŠEVIĆ NIJE ZA ONE SA SLABIM SRCEM! Supruga Luke Jovića objavila vruć video treninga... (VIDEO)
Sofija Milošević.JPG
FudbalZVEZDA U POSLEDNJEM TRENUTKU POKUŠALA DA UKRADE JOVIĆA! Marko Nikolić otkrio nepoznate detalje transfera srpskog reprezentativca!
Luka Jović
FudbalZVANIČNO! Luka Jović potpisao za AEK! Klub iz Atine mu na ćirilici poželeo dobrodošlicu
Luka Jović
FudbalVELEOBRT I KRAJ SAGE - REPREZENTATIVAC SRBIJE IMA NOVI KLUB: Luka Jović ide kod srpskog trenera!
profimedia-0984240952.jpg

Sofija Milošević, trening u teretani Izvor: Printscreen/Instagram