SOFIJA RASPAMETILA FANOVE U PREKRATKOJ ČIPKANOJ HALJINICI! Dok Luka Jović čeka na debi u AEK-u, srpska manekenka uživa na jahti u Crnoj Gori... (FOTO)
Dok je fudbalska javnost brujala o transferu Luke Jovića u grčki AEK, njegova supruga Sofija Milošević, pobrinula se da dobar deo "reflektora" ostane na njoj.
Na jahti usred Crne Gore gde se nalazi na letovanju, pojavila se u neodoljivoj, kratkoj čipkanoj beloj haljinici koja naglašava svaku liniju njenog savršenog tela.
I dok Luka tempira formu za svoj debi u dresu atinskog tima, Sofija je raspametila fanove vrelim fotkama.
"Dnevno sanjarenje" - napisala je srpska lepotica uz fotke na kojima se samo retki nisu zadržali.
Manekenka odmor provodi sa sinovima Aleksejem i Teodorom, kao i bratom Stefanom, ali uspeva da nađe vremena i da radi ono što najbolje ume - ispozira i zaludi pratioce na društvenim mrežama.
Fanovi AEK-a s nestrpljenjem očekuju da vide Luku Jovića na terenu u dresu voljenog kluba, ali sasvim sigurno će se obradovati i kada u ložu stadiona stigne njegova najveća i najlepša podrška - Sofija.