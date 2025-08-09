Slušaj vest

Na jahti usred Crne Gore gde se nalazi na letovanju, pojavila se u neodoljivoj, kratkoj čipkanoj beloj haljinici koja naglašava svaku liniju njenog savršenog tela.

I dok Luka tempira formu za svoj debi u dresu atinskog tima, Sofija je raspametila fanove vrelim fotkama.

1/5 Vidi galeriju Sofija Milošević na jahti u Crnoj Gori Foto: PrintscreenInstagram/sofijamilo

"Dnevno sanjarenje" - napisala je srpska lepotica uz fotke na kojima se samo retki nisu zadržali.

Manekenka odmor provodi sa sinovima Aleksejem i Teodorom, kao i bratom Stefanom, ali uspeva da nađe vremena i da radi ono što najbolje ume - ispozira i zaludi pratioce na društvenim mrežama.

1/6 Vidi galeriju Sofija Milošević Foto: Printscreen Instagram, Prinstscreen/Instagram

Fanovi AEK-a s nestrpljenjem očekuju da vide Luku Jovića na terenu u dresu voljenog kluba, ali sasvim sigurno će se obradovati i kada u ložu stadiona stigne njegova najveća i najlepša podrška - Sofija.