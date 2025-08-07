Slušaj vest

Fudbaleri Partizana poraženi su na svom terenu u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu konferencije od škotskog Hibernijana sa 2:0 (1:0).

Pred vama su igrači crno-belog tima na skeneru Kurira.

Marko Milošević 6,5

Već u 5. minutu se ozbiljno poigrao sa živcima navijača kada je izašao daleko od gola i ostavio praznu mrežu. Stigao je do lopte, ali imao sreće da nakon pokušaja protivnika lopta ode pored stative sa prave strane za njegov tim. Imao je nekoliko dobrih intervencija, a kod primljenih golova nije mogao ništa da uradi.



Mario Jurčević 6

Levi bek, a utisak je da je, u trenucima kada je njegov tim napadao, češće bio u sredini nego na strani. Nakon crvenog kartona Đurđevića to nismo mogli da vidimo tako često. Njegov udarac sa distance na početku drugog poluvremena napravio je probleme protivničkom golmanu. Puno centaršuteva, ali nijedan nije bio dovoljno dobar. Pred kraj utakmice imao je i situaciju tokom koje se kretao kao centarfor kada je sprintao ka lopti, ali je golman Smit stigao pre njega.



Nikola Simić 6

Pokazao malu nesigurnost već u uvodnim trenucima meča, ubrzo nakon toga se i našao u prilici, ali glavom je loptu poslao pored gola. Generalno je do kraja ostao nesiguran kod dodavanja.



Vukašin Đurđević 5

Možda je ono što je uradio bilo korektno do 34. minuta, ali tada je drugim žutim kartonom u pet minuta napravio ogroman problem svom timu.



Milan Roganović 6

Bez greške, korektno, delovao je sigurno sa loptom u nogama. U završnim minutima prvog poluvremena je imao manje probleme na svojoj strani. U nastavku slično kao i u prvom delu.

Vanja Dragojević 6,5

Kapitenski i lavovski se borio od starta. Trčao je puno i trudio se da to radi što je pametnije moguće i u napadu i u odbrani. Na njega je možda i najviše uticalo isključenje Đurđevića, pošto je morao da promeni poziciju i da sa centralnog veznog, pređe na štopera. Na startu drugog dela se vratio na svoju poziciju. Zamenjen u 86. minutu.

Ognjen Ugrešić 6



"Tih" je večeras bio Ugrešić. Borben je, dosta je pretrčao i nije mu bio problem da uđe u jake duele sa protivnicima. Falio je u ofanzivi gde nije pružio ono na šta je navikao publiku. Zamenjen u 75. minutu.

Milan Vukotić 6

I te kako je bio raspoložen za fudbal ove večeri, u nekoliko situacija je, potezima koje navijače privlače na stadion, pokazao ozbiljno umeće. Nažalost, sa ove utakmice će se pamtiti šansa koju nije iskoristio u prvom poluvremenu. Da stvar bude gora, nakon te situacija u šesnaestercu gosti su krenuli u kontru prilikom koje je došlo do drugog žutog kartona za Đurđevića.



Nemanja Trifunović 6

"Projektilom" u 15. minutu napravio ozbiljne probleme protivničkom golmanu. Izlaskom Seka je promenio stranu i postao korisniji za igru svog tima, ali tada je problem predstavljala slabija igra levom nogom. Zamenjen u 86. minutu.



Demba Sek 5,5

Imao je prvu šansu za Partizan i morao je mnogo bolje i mirnije da reaguje. Loptu je poslao daleko iznad gola. Mnogo se od njega očekuje, a protiv Hibernijana je pokazao baš malo. Njegova izmena na poluvremenu je bila prinudna zbog prethodnog isključenja Đurđevića, ali verovatno i opravdana.



Jovan Milošević 6

Možemo da kažemo da ozbiljna borba sa rivalima nije izostala ni u jednom trenutku. Nekoliko puta je odlično primio, zadržao loptu, a zatim je prosledio saigračima. Za razliku od prošle utakmice i het-trika protiv Aleksandrije, Milošević protiv škotskog tima jednostavno nije imao dovoljno prostora da pokaže šta stvarno može. Zamenjen u 86. minutu.

Stefan Milić (od 46. minuta) 6

Završio je na travi u kaznenom prostoru protivnika, nakon čega su saigrači glasno tražili penal od sudije iz Malte.



Bogdan Kostić (od 75. minuta) 6

Doneo je nešto korisno ekipi - svežinu i novu dozu borbenosti.

Aldo Kalulu (od 86. minuta) -

Premalo vremena na terenu za ocenu.

Janis Karabeljov (od 86. minuta) -

Premalo vremena na terenu za ocenu.

Andrej Kostić (od 86. minuta) -

Premalo vremena na terenu za ocenu.

