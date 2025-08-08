Slušaj vest

Puno bure diglo se oko Dušana Tadića. Bivši kapiten fudbalske reprezentacije Srbije bio je na meti Crvene zvezde, ali se na kraju ipak neće vratiti u srpski fudbal.

Svoj stav o sagi oko Tadića izneo je i legendarni srpski trener Milorad Kosanović. On je, u razgovoru za Informer, istakao kako očekuje da se Dušan Tadić vrati u Srbiju, ali tek kad završi karijeru, te da ne vidi vezistu u našem fudbalu.

- Mislim da Dušan nema nameru da se vraća u srpski fudbal i da je tu njegov otac malo izvršio pritisak. Verovatno će da odradi još neki ugovor u inostranstvu, pa da se vrati kući na njegovo lepo imanje. Njegov otac vodi domaćinstvo, jako je pedantan čovek, tamo je divno. Svi u Tadićevoj porodici su vezani jedni za druge, tu cela familija odlučuje kada je u pitanju budući klub - rekao je Kosanović, pa je spomenuo i Crvenu zvezdu:

- Dušan je dugo prisutan na sceni. Nemojte ga forsirati, ako nema želju da dolazi. Zvezda neka pravi nove igrače, kao što i radi. Ne treba ga dirati, ako neće, neće.

IDE U EMIRATE?

Pomenuti portal navodi da će Tadić potpisati ugovor na godinu dana, uz opciju produžetka na još jednu godinu.

Kurir sport / Informer

