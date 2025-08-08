"DUŠAN TADIĆ ĆE SE VRATITI U SRBIJU!" Legendarni trener sve iznenadio ovim rečima: Spomenuo je i Crvenu zvezdu!
Milorad Kosanović istakao je kako očekuje da će se Dušan Tadić vratiti u Srbiju, ali ne i u naš fudbal
Puno bure diglo se oko Dušana Tadića. Bivši kapiten fudbalske reprezentacije Srbije bio je na meti Crvene zvezde, ali se na kraju ipak neće vratiti u srpski fudbal.
Svoj stav o sagi oko Tadića izneo je i legendarni srpski trener Milorad Kosanović. On je, u razgovoru za Informer, istakao kako očekuje da se Dušan Tadić vrati u Srbiju, ali tek kad završi karijeru, te da ne vidi vezistu u našem fudbalu.
- Mislim da Dušan nema nameru da se vraća u srpski fudbal i da je tu njegov otac malo izvršio pritisak. Verovatno će da odradi još neki ugovor u inostranstvu, pa da se vrati kući na njegovo lepo imanje. Njegov otac vodi domaćinstvo, jako je pedantan čovek, tamo je divno. Svi u Tadićevoj porodici su vezani jedni za druge, tu cela familija odlučuje kada je u pitanju budući klub - rekao je Kosanović, pa je spomenuo i Crvenu zvezdu:
- Dušan je dugo prisutan na sceni. Nemojte ga forsirati, ako nema želju da dolazi. Zvezda neka pravi nove igrače, kao što i radi. Ne treba ga dirati, ako neće, neće.
IDE U EMIRATE?
Nakon brojnih spekulacija i povezivanjima sa mnogim klubovima, Tadić je blizu potpisa za Al Vahdu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, preneo je "Meridian sport".
Pomenuti portal navodi da će Tadić potpisati ugovor na godinu dana, uz opciju produžetka na još jednu godinu.
