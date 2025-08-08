Slušaj vest

Nema kraja sapunici u čijoj je centru zbivanja srpski napadač Dušan Vlahović.

Budućnost našeg reprezentativca je potpuno neizvesna i svakodnevno se licitiraju klubovi u kojima bi mogao da završi. Prednjači Milan, ali sada je na red došao premijerligaš kojem je napadač prioritetna meta i to što je pre moguće. Zato, u vrtešci koja uključuje nekoliko igrača, Dušan Vlahović može da završi u - Njukaslu, javlja "Gazzetta dello Sport".

Krenimo redom. Još od proleća, u Torinu se podno zidova "Alijanc stadiona" može čuti želja: "Potreban nam je neko poput Tonalija".

Neophodna im je vrhunska "osmica" nakon što je Daglas Luiz bio potpuni promašaj, pa se spremaju da izmisle način kako da privole Italijana koji nimalo nije jeftin i Njukasl nije previše zainteresovan da ga proda. Ali, možda bude prinuđen, jer Juventus ima ono što je njima neophodno, a to je napadač svetske klase, što je Dušan Vlahović.

Znaju to u Juveu pošto je Njukasl ostao bez Benjamina Šeška, dok Aleksander Isak nije zainteresovan za ostanak i očekuje se nova, poboljšana ponuda Liverpula. Gori im pod nogama i Juventus bi želeo da u zamenu za Sandra Tonalija pošalje novac i Dušana Vlahovića, a postoji i opcija da na "Sent Džejms park" ode i Daglas Luiz kako bi se amortizovala cena za italijanskog vezistu. U priči je i Nikolo Savona.

Daglas Luiz preferira Notingem Forest sa kojim je već dogovorio lične uslove, ali klubovi i dalje ništa nisu postigli, pa postoji prostor .

Ukoliko gledamo sa taktičke strane, Dušan Vlahović bi mogao mnogo da profitira pod vođstvom Edija Haua koji gaji napadački fudbal za razliku od Maksa Alegrija u Milanu. Dušan jeste nešto drugačiji tip ofanzivca u odnosu na Isaka, pa bi bilo neophodno prilagođavanje, ali Njukasl zaista deluje kao bolja opcija od "San Sira".

