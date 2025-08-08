Slušaj vest

Trener fudbalera TSC-a Darije Kalezić izjavio je danas da je Crvena zvezda veliki favorit u predstojećoj utakmici Super lige Srbije, ali da će njegova ekipa, uprkos tome, taj meč pokušati da odigra na visokom nivou.

"Imamo jasan model igre koji gradimo iz meča u meč i nastavljamo u tom pravcu. Očekuje nas duel sa ekipom koja osam godina uzastopno dominira u domaćem prvenstvu i jasno je da su veliki favorit. Igraju Evropu, imaju širok roster, ali i mi želimo da se pokažemo i odigramo na visokom nivou", izjavio je Kalezić, a preneo klub.

Darije Kalezić Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

TSC će u subotu od 20 časova na gostujućem terenu u Beogradu igrati protiv Crvene zvezde, u utakmici četvrtog kola Super lige Srbije.

Klub iz Bačke Topole zauzima drugo mesto na tabeli sa sedam bodova, isto koliko ima i prvoplasirani Čukarički, dok su beogradski crveno-beli u dve utakmice koje su odigrali u dosadašnjem delu prvenstva zabeležili ubedljive pobede ;nad Javorom (4:0) i OFK Beogradom (7:1).

Crvena zvezda je odložila svoju utakmicu prethodnog kola protiv Vojvodine kako bi imala više vremena da se pripremi za meč protiv Leha iz Poznanja u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Crveno-beli su ;trijumfom nad poljskim klubom (3:1), u duelu koji je odigran u sredu, sezonu započeli sa pet vezanih pobeda.

"Zvezda godinama igra u ritmu sreda-subota i na to su navikli. Imaju dovoljan broj kvalitetnih igrača koji mogu da odgovore svakom izazovu, i uveren sam da će biti potpuno fokusirani i protiv nas. Spremamo se kao da će igrati u najjačem sastavu", dodao je Kalezić.

Klub iz Bačke Topole je uoči duela sa Crvenom zvezdom odigrao prijateljsku utakmicu protiv Železničara iz Inđije, u kojoj su šansu dobili omladinci i igrači sa manjom minutažom u ekipi TSC-a.

"Svima smo odredili minutažu koja im je nedostajala i želeli smo da vidimo kako se mlađi igrači snalaze. Davaćemo im šansu i dalje kako bismo procenili da li su spremni za prvi tim", kazao je Kalezić.

Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaler TSC-a Branko Jovičić, koji je od 2017. do 2020. godine igrao za Crvenu zvezdu, rekao je da očekuje utakmicu visokog intenziteta i dodao da će se on i njegovi saigrači potruditi da ispune zahteve koje Kalezić bude tražio od njih.

"Imaju dva podjednako kvalitetna tima, stalno rotiraju, a dodatno su se i pojačali. Siguran sam da će imati visoki intenzitet igre i u ovom meču, ali to je i naš motiv više da se prikažemo u što boljem svetlu protiv najjačeg protivnika u ligi, rivala koji je u rangu Lige šampiona. Biće teško, ali trudićemo se da ispunimo sve zahteve koje trener traži od nas", izjavio je vezista TSC-a.

Jovičić je u TSC došao u julu ove godine, nakon što je prethodne tri i po sezone bio član LASK-a iz Linca.

"Znao sam da dolazim u organizovan klub sa velikim ambicijama. Zahvalan sam saigračima i stručnom štabu na toploj dobrodošlici. To mi je pomoglo da se brzo uklopim i prihvatim sve zahteve, i trudiću se da budem što bolji i pomognem ekipi u ostvarivanju ciljeva", naveo je Jovičić.

Kurir sport / Beta

