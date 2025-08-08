Slušaj vest

Kao u stara dobra vremena. Petak oko 8 sati i 30 minuta. Redovi ispred blagajne stadiona „Rajko Mitić” dosezali su do ulice Ljutice Bogdana.

Sat i po pre zvaničnog početka prodaje ulaznica, muškarci, devojke, deca, čitave porodice, svi su pohrlili da obezbede svoje mesto za veliki meč kvalifikacija za Svetsko prvenstvo između Srbije i Engleske. Interesovanje je bilo ogromno, a entuzijazam navijača premašio je sva očekivanja.

Posebno iznenađenje pripremljeno za najbrže, prvih 100 kupaca koji su uz ulaznicu dobili i specijalne poklone Fudbalskog saveza Srbije, planulo je za manje od 20 minuta! Među njima, petorica najbržih dobila su i ekskluzivne vaučere za novi dres reprezentacije, koji će im biti uručeni prvog dana okupljanja „orlova“ u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi.

Priča dana stiže iz Loznice, tri verna navijača iz ovog grada stigla su u Beograd još prethodne večeri i čekala ispred blagajne neverovatnih 14 sati, samo da bi među prvima došli do svojih ulaznica.

1/15 Vidi galeriju Prodaja karata za utakmicu Srbija - Engleska Foto: Fss

“Došli smo u četvrtak oko 20 sati. Za reprezentaciju ništa nije teško. Očekujem da se Orlovi bore, verujem u pobedu protiv Engleske. Tipujem ovoga puta na Lakija Samardžića. Zaslužio je posle onog penala u Tirani da mu se sve vrati i da izraste u junaka kao u Beču protiv Austrije.” – kaže Vuk, koji je u Beograd stigao u zajedno sa drugarima Matijom i Lazarom:

“Isplatilo se čekanje i trud. Prvih osam sati ispred blagajne je prosto proletelo, posle je bilo malo krize, ali je poslednjih pola sata bilo baš naporno. Valjda u iščekivanju da se blagajne otvore i da konačno dođemo do ulaznice. Zaista smo srćeni, ne toliko zbog poklona, koliko zbog jedne divne priče koja će se pripovedati godinama. Velike smo patriote i krajnje je vreme da napunimo stadion i budemo svi uz reprezentaciju.” – rekli su u glas ladi Lozničanu uz iskrenu želju da A tim Srbije jednog dana zaigra i na „Lagatoru”.

I tu iznenađenjima nije bio kraj. Fudbalski savez je, uz ranije najavljenih pet vaučera, odlučio da nagradi i prvu damu koja je došla do svoje ulaznice, kao i prvog navijača koji se na blagajni pojavio u dresu reprezentacije – oboje su dobili dodatne vaučere za dres kao znak zahvalnosti za iskrenu ljubav prema nacionalnom timu.

“Rodom sam iz Valjeva, ali studiram u Beogradu i nije mi bilo teško da poranim i stanem u red za ulaznice. Od oca sam nasledila ljubav prema fudbalu, bavim se fudbalskim suđenjem i sigurna sam da će arbitraža protiv Engleza biti besprekorna. Na Piksijevim momcima je da odrade onaj najslađi deo posla. Oduševljena sam poklonima Fudbalskog saveza, nisam očekivala sve ovo. Mislila sam da će biti eventualno majica i neka sitnica, ali je ovo zaista prijatno iznenađenje.” – rekla je Anica Petrović, pozirajući sa dragocenim komadom papira koji joj garantuje mesto na tribinama i uživanju u fudbalskom spektaklu.

Redovi pred blagajnom Marakane Izvor: Kurir/S.V.

A Petar iz Sidneja već 30 godina prati reprezentaciju Srbije i ima iza sebe ogromno navijačko iskustvo.

“Želim pobedu protiv Engleske, zato sam i požurio kod rodbine u Srbiju. Više od tri decenije čekamo na trijumf protiv prvog nosioca u grupi na domaćem terenu. Portugal smo pobedili u Lisabonu, ali je došlo vreme da još jedna fudbalska velesila padne u Beogradu. Vodim i sina jer želim od malih nogu da mu stvorim osećaj kulta reprezentacije. Kada igra Srbija, klupska pripadnost moda da nam bude u drugom planu. Žao mi je što će jug biti prazan zbog kazne. To nam je svima lepa opomena. Moramo da da navijamo u duhu fer-pleja i da razmišljamo o tome da nas posle Engleske očekuje još jedna veoma važna utakmica, protiv Albanije.”

Najmlađi navijač koji je kupio ulaznicu ima svega 6 godina i zove se Maksim:

“Treniram fudbal i tokom raspusta se ne budim ovako rano, ali sam jutros naterao mamu i sestru da dođemo na stadion i stanemo u red za karte. Volim reprezentaciju, ljubimac mi je Maksimović jer mu je prezime slično mom imenu. Hvala vam puno na poklonu, jedva čekam 9. septembar” – simpatično zvuče reči malog Maksima kome smo kao specijalno iznenađenje poklonili knjigu „Kako se postaje šampion”.

Navijačka groznica je počela. Meč sa Englezima biće praznik fudbala, a na tribinama će vladati atmosfera kakvu samo Srbija zna da napravi.

Podsećamo da od ponedeljka 11. avgusta počinje i prodaja ulaznica putem sajta iticket.rs.

Bonus video: