Odlične partije i rezultati Crvene zvezde u Evropi podigli su cenu fudbalerima i učinile ih zanimljivim klubovima iz najjačih liga.

Jedan od onih koji je pod budnim okom skauta jeste i desni bek Seol.

Čeka se zvanična ponuda

Fudbaler iz Južne Koreje Seol Jung Vu (26) posle odlične sezone i osvajanja duple krune sa crveno-belima nastavio je s blistavim partijama i ove takmičarske godine. A kad je tako, to onda ne može da promakne brojnim zainteresovanim klubovima.

Prema određenim informacijama iz Ljutice Bogdana 1A, ali i pisanju medija iz Južne Koreje, Seola pomno prati Šefild junajted, novi član Premijer lige. Zasad se Englezi nisu izjašnjavali zvanično, tačnije nisu još poslali ponudu. Nezvanično, ona se kreće oko 3.000.000 evra, uz bonuse do 4.000.000 evra.

Skauti u Poznanju

Međutim, pratili su igre Seola u srpskom prvenstvu, ali i na poslednjoj utakmici u Poznanju, gde je Crvena zvezda u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona deklasirala Leh na njegovom terenu, rezultatom 3:1.

U Crvenoj zvezdi se nadaju da neće stići zadovoljavajuća ponuda za Seola, iako su iz Čukaričkog doveli Nikolu Stankovića, kako bi imali zamenu za pouzdanog Južnokorejca. Prema saznanjima Kurira, Seol ima klauzulu u ugovoru u visini od 5.500.000 evra.

Klauzula sve rešava

Ukoliko neki klub ponudi tu sumu novca, on će automatski moći da napusti Marakanu. Ako Šefild junajted odreši kesu, jasno je da Crvena zvezda neće imati način da spreči transfer. Zato bi verovatno morala ponovo da reaguje na tržištu, a prema saznanjima Kurira, zamene su već spremne.

Menadžment i struka crveno-belih nadaju se da bi Seol zbog Lige šampiona mogao da prolongira transfer do zime, ali opet, pitanje je da li bi momak iz Južne Koreje mogao tada da dobije priliku da se okuša u jednoj od najjačih liga na svetu, kakva je Premijer liga.

Trostruka zarada

Seol je pre godinu dana stigao na Marakanu iz Ulsana za 1.500.000 evra. Tako da bi u slučaju transfera Crvena zvezda zaradila više od tri puta od uložene sume. Seol je upisao 47 utakmica u crveno-belom dresu, na kojima je postigao šest, a asistirao za deset golova. Ima važeći ugovor sa Zvezdom do juna naredne godine.