Fudbaleri Crvene zvezde u utorak 12. avgusta dočekaće poljski Leh, u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Crveno-beli slavili su u Poznanju rezultatom 3:1 i tako napravili krupan korak ka plej-ofu elitnog UEFA takmičenja. Dvostruki strelac na meču bio je Rade Krunić, dok je jedan pogodak delo Bruna Duartea.

Fudbaleri Crvene zvezde slave gol protiv Leha u Poznanju Foto: Dragan Tesic

Posle utakmice u Poznanju trener Crvene zvezde Vladan Milojević i generalni direktor Zvezdan Terzić pozvali su navijače da u što većem broju u utorak ispune tribine popularne Marakane. I čini se da će tako i biti.

Prema saznanjima Kurira tribina "Siniša Mihajlović" rasprodata je još u petak i više nema karata za utakmicu sa Lehom. Cena ulaznica za ovu tribina bila je 2.800 dinara.

Da podsetimo, cene ulaznica za utakmicu protiv Leha su sledeće:

Sever/Jug - 800 dinara

Istok - 1.200 dinara

Zapad - 1.500 dinara

Prodaja karata na blagajnama stadiona “Rajko Mitić” počinje u subotu (9. avgust) na dan utakmice sa ekipom TSC od 12.00 časova do početka meča. Ulaznice će biti dostupne na šalterima Marakane i u ponedeljak (11. avgust) od 10.00 do 18.00 časova, kao i u utorak na dan meča sa Lehom od 12.00 sati do početka utakmice.

Ulaznice i dalje možete obezbediti ONLAJN putem, a jedan kupac može da kupi najviše četiri karte.