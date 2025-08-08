Slušaj vest

Šef stručnog štaba Napretka Milan Nikolić želeo je i tražio povratak Miloša Vulića u matični klub.

Želja mu se ostvarila i rođeni Kruševljanin je potpisao jednogodišnji ugovor i zadužio “desetku”.

1/8 Vidi galeriju FK Napredak u sezoni 2025-2026 Foto: FK Napredak, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Čarapani su jedan od retkih klubova u Superligi Srbije koji radi u interesu srpskog fudbala – nema strance a šansu daje igračima iz svog “dvorišta”.

Miloš Vulić je ponikao u Napretkovoj Školi fudbala, bio jedan od najmlađih kapitena u istoriji kruševačkog superligaša. Odigrao je 114 utakmica, postigao 13 golova i upisao šest asistencija. Godine 2019. otišao je iz Kruševca je u Crvenu zvezdu, sa kojom je osvojio tri šampionske titule, igrao u Ligi šampiona, postigao gol protiv Olimpijakosa. Zatim se oprobao u inostrantvu - u Italiji je nastupao za Krotone i Peruđu, a zatim se vratio u Srbiju i prethodne dve godine proveo je u TSC – u.

Sada mu sledi novo dokazivanje u matičnom klubu.

-Posle nepunih sedam godina vratio sam se kući u Klub, koji mi je mnogo dao i kome sam ja mnogo dao. Došao sam da nastavim gde sam stao i nadam se da ćemo podići Klub na još viši nivo, jer Napredak je mnogo veliki klub da bi se borio za opstanak. Uz sva kvalitetna pojačanja, nadam se da ćemo napraviti u ovoj sezoni iskorak i da ćemo se boriti za gornji deo tabele, obećao je Miloš Vulić.