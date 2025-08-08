Slušaj vest

Dvadestdvogodišnji Kolvil se u ponedeljak vratio u trening centar na pripreme za novu sezonu, ali je ubrzo doživeo tešku povredu.

"Medicinske procene su potvrdile da je operacija bila neophodna. Levi će sada započeti oporavak, a klub će mu pružiti punu podršku tokom rehabilitacije u našem medicinskom centru", navodi se u saopštenju londonskog kluba.

Kolvil je prošle sezone zabeležio 38 nastupa u svim takmičenjima za Čelsi, a nakon završetka klupske sezone priključio se reprezentaciji Engleske za utakmice protiv Andore i Senegala.

Protiv Senegala je odigrao svih 90 minuta u porazu 1:3, a potom je otputovao u SAD sa Čelsijem na Svetsko klupsko prvenstvo, gde je nastupio u pet mečeva, uključujući 118 minuta igre protiv Benfike, u pohodu na trofej.

(Beta)