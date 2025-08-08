ČELSI OBJAVIO: Kolvil uspešno operisan nakon teške povrede ligamenata
Fudbalski klub Čelsi potvrdio je da je njihov defanzivac Levi Kolvil uspešno operisan nakon što je zadobio povredu prednjih ukrštenih ligamenata (ACL) na treningu.
Dvadestdvogodišnji Kolvil se u ponedeljak vratio u trening centar na pripreme za novu sezonu, ali je ubrzo doživeo tešku povredu.
"Medicinske procene su potvrdile da je operacija bila neophodna. Levi će sada započeti oporavak, a klub će mu pružiti punu podršku tokom rehabilitacije u našem medicinskom centru", navodi se u saopštenju londonskog kluba.
Kolvil je prošle sezone zabeležio 38 nastupa u svim takmičenjima za Čelsi, a nakon završetka klupske sezone priključio se reprezentaciji Engleske za utakmice protiv Andore i Senegala.
Protiv Senegala je odigrao svih 90 minuta u porazu 1:3, a potom je otputovao u SAD sa Čelsijem na Svetsko klupsko prvenstvo, gde je nastupio u pet mečeva, uključujući 118 minuta igre protiv Benfike, u pohodu na trofej.
(Beta)