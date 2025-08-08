Fudbal
SAGA JE KONAČNO DOBILA SVOJ KRAJ: Dušan Tadić potpisao!
Dušan Tadić nije imao klub nakon što mu je nedavno istekao ugovor sa Fenerbahčeom za koji je igrao prethodne dve godine.
Nekadašnji kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić novi je igrač Al Vahde, saopštio je klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Srpski fudbaler je prošle sezone zabeležio 13 golova i 18 asistencija na 53 utakmice za Fenerbahče u svim takmičenjima.
Tadić je karijeru započeo u Vojvodini, a zatim je igrao i za Groningen, Tvente, Sautempton i Ajaks pre nego što je prešao u Fenerbahče.
On je sa 111 utakmica rekorder po broju nastupa u dresu reprezentacije Srbije, a postigao je i i 23 gola za "orlove".
Al Vahda je prošle sezone završila na trećem mestu u prvenstvu UAE.
