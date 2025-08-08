Slušaj vest

Nekadašnji kapiten fudbalske reprezentacije Srbije Dušan Tadić novi je igrač Al Vahde, saopštio je klub iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Srpski fudbaler je prošle sezone zabeležio 13 golova i 18 asistencija na 53 utakmice za Fenerbahče u svim takmičenjima.

Tadić je karijeru započeo u Vojvodini, a zatim je igrao i za Groningen, Tvente, Sautempton i Ajaks pre nego što je prešao u Fenerbahče.

On je sa 111 utakmica rekorder po broju nastupa u dresu reprezentacije Srbije, a postigao je i i 23 gola za "orlove".

Al Vahda je prošle sezone završila na trećem mestu u prvenstvu UAE.