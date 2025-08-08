Slušaj vest

Crvena zvezda će u utorak od 21 čas u Beogradu dočekati Leh, u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Beogradski crveno-beli su u prvoj utakmici dvomeča u Poznanju pobedili 3:1.

Prodaja karata na blagajnama počeće u subotu u 12 časova, dok je onlajn prodaja ulaznica počela 31. jula.

Šalteri na stadionu "Rajko Mitić" će u subotu raditi do početka utakmice protiv TSC-a. U ponedeljak će kupovina biti moguća od 10 do 18 časova, a u utorak od 12 časova do početka utakmice protiv Leha.

Cene ulaznica su: - Sever/Jug - 800 dinara - Istok - 1.200 dinara - Zapad - 1.500 dinara - Tribina "Siniša Mihajlović" - 2.800 dinara.

Leh - Crvena zvezda, prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia

