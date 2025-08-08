Fudbal
FK CRVENA ZVEZDA: Od subote prodaja ulaznica za revanš protiv Leha i na blagajnama
Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da će od subote i na blagajnama stadiona "Rajko Mitić" biti moguća kupovina ulaznica za revanš meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Leha iz Poznanja.
Crvena zvezda će u utorak od 21 čas u Beogradu dočekati Leh, u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Prodaja karata na blagajnama počeće u subotu u 12 časova, dok je onlajn prodaja ulaznica počela 31. jula.
Šalteri na stadionu "Rajko Mitić" će u subotu raditi do početka utakmice protiv TSC-a. U ponedeljak će kupovina biti moguća od 10 do 18 časova, a u utorak od 12 časova do početka utakmice protiv Leha.
Cene ulaznica su: - Sever/Jug - 800 dinara - Istok - 1.200 dinara - Zapad - 1.500 dinara - Tribina "Siniša Mihajlović" - 2.800 dinara.
Leh - Crvena zvezda, prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia
