TIMOTI VEA ISPUNIO SAN: U Marsej dolazim sa jednim ciljem, da osvojim trofej
Timoti Vea stiže u Marsej na pozajmicu iz Juventusa, gde je igrao od 2023. godine. Prema informacijama više medija, pozajmica je vredna milion evra, uz opciju otkupa ugovora za 14 miliona evra.
Američki fudbaler Timoti Vea izjavio je da mu je ispunjen san dolaskom u Olimpik iz Marseja, klub u kojem je kratko nastupao i njegov otac Žorž Vea.
"Ovo je sada moj dom, veoma sam ponosan što sam ovde. Svi znaju istoriju kluba, navijače, stadion. Za mene je san biti ovde", rekao je 25-godišnji Vea na zvaničnom predstavljanju.
"U Marsej dolazim sa jednim ciljem, da osvojim trofej", poručio je Vea.
Rođen je u Njujorku 2000. godine, a u omladinski pogon Pari Sen Žermena stigao je sa 14 godina. Profesionalni ugovor sa PSŽ-om potpisao je 2017. godine, a zatim je igrao za Seltik i Lil, sa kojim je 2021. postao šampion Francuske.
Njegov otac, Žorž Vea, jedini afrički osvajač Zlatne lopte, nosio je dres Olimpika iz Marsej početkom 2000-ih.
Pre dolaska u klub, Timoti je razgovarao s ocem: "Govorio mi je o gradu, strasti navijača i klubu. Nakon tog razgovora, bilo mi je jasno – nema drugog izbora, dolazim u Marsej."
Zbog nedostatka treninga, Vea neće igrati u poslednjem pripremnom meču Olimpika protiv Aston Vile, koji se igra u subotu na stadionu Velodrom.