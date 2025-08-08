Slušaj vest

Američki fudbaler Timoti Vea izjavio je da mu je ispunjen san dolaskom u Olimpik iz Marseja, klub u kojem je kratko nastupao i njegov otac Žorž Vea.

"Ovo je sada moj dom, veoma sam ponosan što sam ovde. Svi znaju istoriju kluba, navijače, stadion. Za mene je san biti ovde", rekao je 25-godišnji Vea na zvaničnom predstavljanju.

"U Marsej dolazim sa jednim ciljem, da osvojim trofej", poručio je Vea.

Rođen je u Njujorku 2000. godine, a u omladinski pogon Pari Sen Žermena stigao je sa 14 godina. Profesionalni ugovor sa PSŽ-om potpisao je 2017. godine, a zatim je igrao za Seltik i Lil, sa kojim je 2021. postao šampion Francuske.

Njegov otac, Žorž Vea, jedini afrički osvajač Zlatne lopte, nosio je dres Olimpika iz Marsej početkom 2000-ih.

Pre dolaska u klub, Timoti je razgovarao s ocem: "Govorio mi je o gradu, strasti navijača i klubu. Nakon tog razgovora, bilo mi je jasno – nema drugog izbora, dolazim u Marsej."

Zbog nedostatka treninga, Vea neće igrati u poslednjem pripremnom meču Olimpika protiv Aston Vile, koji se igra u subotu na stadionu Velodrom.