Premijer liga i "Stonewall" sarađuju od 2014. godine na promociji jednakosti u fudbalu.

Kako je preneo Dejli telegraf, liga planira da pokrene sopstvenu inkluzivnu kampanju tokom februara, koja će se poklopiti sa Mesecom istorije LGBTQ+ zajednice. Iz Premijer lige poručuju da nastavljaju rad sa klubovima na suzbijanju diskriminacije i korišćenju postojećih obrazovnih resursa.

Kampanja "Rainbow Laces" pokrenuta je 2013. godine i podržavali su je svi klubovi Premijer lige. Inicijativa je uključivala nošenje pertli u duginim bojama i kapitenskih traka u znak podrške pravima LGBTQ+ osoba i promociji tolerancije i različitosti.

Pojedini fudbaleri prethodnih sezona odbijali su da nose te simbole iz ličnih ili verskih razloga. Prošle sezone kapiten Ipsviča Sam Morsi nije nosio traku zbog svojih verskih uverenja, dok je Markus Geji iz Kristal Palasa na traci ispisao "Volim Isusa", a Mančester junajted je odustao od planiranog izlaska u jaknama podrške zbog protivljenja jednog igrača.

(Beta)