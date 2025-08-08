Slušaj vest

Dvadesetčetvorogodišnji reprezentativac Obale Slonovače prošle sezone postigao je 12 golova i proglašen je za igrača sezone Nice, koja je takmičenje u francuskoj Ligi 1 završila na četvrtom mestu.

"Kada sam čuo da me klub želi, nisam razmišljao ni trenutka. Spreman sam da dam sve od sebe, svaku utakmicu, svaki udarac, svaki minut", izjavio je Gesan, a preneo Bi Bi Si (BBC).

Ovo je drugo pojačanje Aston Vile ovog leta, nakon dolaska golmana Marka Bizota iz Bresta.

(Beta)

