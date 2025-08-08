Nemanja Radonjić sa saigračima nakon pobede protiv Linkolna

Mirko Ivanić je izašao u finišu meča i pobede nad Lehom u Poznanju (3:1), a razlog je povreda mišića noge.

Zbog toga će morati da propusti revanš u Beogradu, kada će njegovi saigrači pokušati da sačuvaju prednost i obezbede plej-of.

Postoji i opcija da Ivanić zaigra na tom susretu, ali uz rizik koji najverovatnije nije vredno preuzimati. Dobra vest je da njegov nastup u prvom meču plej-ofa nije pod znakom pitanja, te da će sigurno igrati.

I bez svog kapitena, izabranici Vladana Milojevića imaju lepu prednost protiv poljksog predstavnika i za očekivati je da prođu dalje.