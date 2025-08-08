Fudbal
LOŠE VESTI SA MARAKANE: Važan igrač propušta revanš sa Lehom!
Mirko Ivanić moraće na pauzu nakon povrede koju je doživeo u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.
Mirko Ivanić je izašao u finišu meča i pobede nad Lehom u Poznanju (3:1), a razlog je povreda mišića noge.
Zbog toga će morati da propusti revanš u Beogradu, kada će njegovi saigrači pokušati da sačuvaju prednost i obezbede plej-of.
Leh - Crvena zvezda, prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia
Postoji i opcija da Ivanić zaigra na tom susretu, ali uz rizik koji najverovatnije nije vredno preuzimati. Dobra vest je da njegov nastup u prvom meču plej-ofa nije pod znakom pitanja, te da će sigurno igrati.
I bez svog kapitena, izabranici Vladana Milojevića imaju lepu prednost protiv poljksog predstavnika i za očekivati je da prođu dalje.
