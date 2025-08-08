Slušaj vest

Mirko Ivanić je izašao u finišu meča i pobede nad Lehom u Poznanju (3:1), a razlog je povreda mišića noge.

Zbog toga će morati da propusti revanš u Beogradu, kada će njegovi saigrači pokušati da sačuvaju prednost i obezbede plej-of.

Leh - Crvena zvezda, prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia

Postoji i opcija da Ivanić zaigra na tom susretu, ali uz rizik koji najverovatnije nije vredno preuzimati. Dobra vest je da njegov nastup u prvom meču plej-ofa nije pod znakom pitanja, te da će sigurno igrati.

I bez svog kapitena, izabranici Vladana Milojevića imaju lepu prednost protiv poljksog predstavnika i za očekivati je da prođu dalje.

Ne propustiteFudbal"UEFA, KAZNITE ZVEZDU I LEH" Savez tzv. Kosova se oglasio posle transparenta u Poznanju
Navijači Leha razvili transparent Kosovo je Srbija
FudbalKORAK PO KORAK DO LIGE ŠAMPIONA! Oglasio se Zvezdan Terzić nakon velike pobede Zvezde u Poljskoj: Ništa nije završeno!
fk zvezda-prozivka-287614.JPG
FudbalTRENER LEHA IMPRESIONIRAN ZVEZDOM: U Poljskoj se ne susrećemo sa ekipama na tom nivou
Nils Frederiksen
FudbalZVEZDA NA SKENERU KURIRA: Krunićeva maestralna partija! Evo ko je nabildovan samopouzdanjem, a koga lopta protiv Leha nije slušala
CZ Zenit6.jpg

Redovi pred blagajnom Marakane Izvor: Kurir/S.V.