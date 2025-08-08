Slušaj vest

Dogovor sa Ruandom, potpisan 2023. na pet godina, uključivao je reklame na stadionu i promociju turizma i investicija u toj afričkoj zemlji. Slične ugovore Ruanda ima sa Pari Sen Žermenom, Arsenalom i Atletikom Madrid.

Nakon protesta dela navijača i optužbi Ujedinjenih nacija da Ruanda podržava pobunjeničku grupu M23, Bajern je odlučio da postojeće sponzorstvo pretvori u trogodišnji program razvoja fudbalskih talenata u akademiji kluba u Kigaliju.

"U konstruktivnim razgovorima dogovorili smo se da fokus prebacimo na razvojnu prirodu našeg rada kroz Bajern akademiju", izjavio je izvršni direktor Jan-Kristijan Dresen.

Generalni direktor RDB-a, Žan-Gi Afrika, rekao je da novi oblik saradnje treba da "ubrzа sportski razvoj" i uklopi se u viziju Ruande kao globalnog centra za turizam, investicije i vrhunski sport.

Bajern nije precizirao kada će potpuno ukloniti "Visit Rwanda" brendiranje, a ono se i dalje nalazi na listi sponzora na sajtu kluba.

(Beta)