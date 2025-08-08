Slušaj vest

Fudbaleri Pari Sen Žermena već u sredu igraju prvi zvanični meč u novoj sezoni 2025-2026.

Aktuelni osvajači Lige šampiona nameriće se na pobednika Lige Evrope, ekipu Totenhema u Superkupu.

DETE PARIZA DONELO LIGU ŠAMPIONA BAJERNU: Nemci šesti put uzeli pehar! Koman presudio svom Pari Sen Žermenu VIDEO

Trener Luis Enrike moći će u toj utakmici da računa na novajliju, Ukrajinca Ilju Zabarnog koji stiže iz Bornmuta.

Defanzivac je i zimus bio na radaru PSŽ-a, ali je odbio da pređe u Pariz zbog Matveja Safonova, ruskog golmana.

PSŽ je Zabarnog platio 67 miliona evra, plus bonusi, za ugovor do 2030. godine.

Ukrajinac je poznat po čvrstom stavu po pitanju rata u Ukrajini. Prošle godine je želeo da napusti Premijer ligu, kako bi otišao na front. Međutim, do toga nije došlo.

Pari Sen Žermen zbog njega sada želi da proda Safonova. Pojavila se mogućnost da Rus ode u Galatasaraj koji traži golmana, ali je Turcima prioritet Ederson iz Mančester sitija. Ukoliko se taj transfer ne ostvari, Safonov bi došao u uži izbor.

Ostaje da se vidi kako će Pari Sen Žermen rešiti problem Ukrajinca i Rusa u ekipi.