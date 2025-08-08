Slušaj vest

Astronomska zarada Dušana Tadića u novom klubu odmah je privukla pažnju.

Prema pisanjima medija, Tadić će zaraditi sedam miliona evra za godinu i to bez bonusa. Ovako nešto nije video dosad!

Dušan Tadić

Dušan Tadić je u karijeri igrao za Vojvodinu, Groningen, Tvente, Sautempton, Ajaks i Fenerbahče.

Za reprezentaciju Srbije je odigrao 111 utakmica i postigao 23 gola.

Za Tadića je ovog leta bila zainteresovana i Crvena zvezda, ali je on odlučio da karijeru nastavi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

(Beta)