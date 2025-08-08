Fudbal
OVOLIKU PLATU NIKADA NIJE IMAO: Bogati Arapi spremili astronomsku sumu za Dušana Tadića
Dušan tadić je potpisao jednogodišnji ugovor, sa opcijom produženja na još godinu dana.
Dušan Tadić iz Srbije je novi fudbaler Al Vahde, preneo je taj klub iz Abu Dabija.
Astronomska zarada Dušana Tadića u novom klubu odmah je privukla pažnju.
Prema pisanjima medija, Tadić će zaraditi sedam miliona evra za godinu i to bez bonusa. Ovako nešto nije video dosad!
Dušan Tadić
Dušan Tadić je u karijeri igrao za Vojvodinu, Groningen, Tvente, Sautempton, Ajaks i Fenerbahče.
Za reprezentaciju Srbije je odigrao 111 utakmica i postigao 23 gola.
Za Tadića je ovog leta bila zainteresovana i Crvena zvezda, ali je on odlučio da karijeru nastavi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
