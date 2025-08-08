Slušaj vest

Navijači Dinama iz Zagreba, Bed Blu Bojsi, podigli su na utakmici protiv Vukovara 1991 na Maksimiru koreografiju sa tenkom povodom tridesetogodišnjice "Oluje".

Posebno je pažnju privukla "šetalica" sa tenkom na kojem je ustaška šahovnica, kao i tabla sa natpisom "Knin" na ćirilici, što je asocijacija na tablu skinutu u Oluji, koju čuvaju dobombrani u Hrvatskoj.

Podsetimo, operacija "Oluja" izvedena je u avgustu 1995. godine, a zbog posledica koje je imala po srpski narod u Hrvatskoj, ona i dalje izaziva brojne kontroverze i tenzije u regionu.

Delije, FK Crvena zvezda, Leh, Kosovo je Srbija Izvor: Kurir