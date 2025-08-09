Slušaj vest

Mladi španski fudbaler Gonzalo Garsija (21), koji se ovog leta istakao na Svetskom klupskom prvenstvu, produžio je ugovor sa Real Madridom do juna 2030. godine, saopštio je madridski klub.

Garsija, koji je u Real stigao 2014. godine sa deset godina, ponikao je u omladinskoj školi "kraljevskog kluba". Ugovor mu je prvobitno trajao do juna 2027. godine, a za prvi tim debitovao je u novembru 2023, odigravši nekoliko utakmica kao starter ili rezerva.

Tokom letnjeg Svetskog klupskog prvenstva zamenio je Kilijana Mbapea pre polufinala, koje je Real izgubio od Pari Sen Žermena 0:4, a takmičenje je završio kao najbolji strelac sa četiri gola i našao se u idealnom timu turnira po izboru Fifa.

Foto: Jonathan Moscrop / Zuma Press / Profimedia

Prošle sezone bio je jedan od najboljih igrača rezervnog tima Reala, za koji je postigao 25 golova.

"Gonzalo će od sada biti deo prvog tima Real Madrida", navodi se u saopštenju kluba.

Kurir sport / Beta

BONUS VIDEO: