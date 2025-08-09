Slušaj vest

Dušan Vlahović ne silazi s naslovnih strana italijanskih medija. Srbin i njegova saga s Juventusom i dalje su glavna vest na Apeninima više od mesec dana.

Uprava Juventusa, kako vreme odmiče, sve više ima glavobolju kad je u pitanju Dušan Vlahović.

Prokleto rukovodstvo Juvea

Naime, čelnici "stare dame" iz Torina želeli su da Dušan Vlahović pristane na smanjenje plate u poslednjoj godini ugovora i da mu ponude produžetak saradnje. Međutim, nije došlo do dogovora. Vlahović nije želeo da se odrekne 12 miliona evra, koliko mu pripada u dolazećoj sezoni, a čelnici Juventusa nisu bili pažljivi i fleksibilni prema svom napadaču.

Zato je Milan stupio na scenu, a novi trener roso-nera Masimilijano Alegri pokušao je na sve načine da Dušana Vlahovića privoli da dođe na San Siro. Milan nije mogao da mu obeća veću platu od 6.000.000 evra, ali jeste određene bonuse. I onda su roso-neri odlučili da odugovlače celu stvar, pokušavajući da skraćivanjem vremena primoraju Juventus i samog Vlahovića da pristanu na manje novca.

Njukasl ozbiljan u priči

Posle svega, u celu igru ušao je engleski Njukasl. "Svrake" traže zamenu za Aleksandera Isaka, koji je blizu prelaska u Liverpul. I tu u celu priču ulazi Dušan Vlahović, koji je već neko vreme vrlo zanimljiv menadžmentu kluba iz Premijer lige.

Juventus je navodno ponudio Njukaslu trampu igrača, gde bi u Englesku poslao Dušana Vlahovića, a Italiju bi stigao Sandro Tonali. Klub iz Torina spreman je da na stadion Sent Džejms park pošalje i Brazilca Davida Luiza.

Međutim, ceo transfer i razmenu igrača ljudi iz Juventusa počeli su da posmatraju s finansijskog aspekta i shvatili da bi mogli da budu na gubitku. O čemu se zapravo radi? Posao s Tonalijem bio bi vredan previše novca.

Sve se vrti oko novca

Naime, Sandro Tonali ima zagarantovanih 75 miliona evra u Njukaslu i jasno je da ne bi pristao da za manje para dođe u Juventus. I time bjanko-neri ne bi rešili pitanje prvog napadača, jer se još nisu dogovorili sa PSŽ o Kolu Muaniju. Naime, Parižani traže devet miliona evra za pozajmicu, a Muanijeva plata izađe osam miliona evra po sezoni.

Filip Kostić ostaje Status drugog Srbina u Juventusu Filipa Kostića sve je bolji. Iako je na početku sezone bio na transfer-listi, sad bi mogao da se nađe u startnoj postavi. Deluje da će biti mnogo važan igrač u taktičkoj postavci trenera Igora Tudora 4-1-4-1 kao čovek na krilnoj poziciji. Radom i zalaganjem na treninzima, Kostić je zaslužio drugu šansu u Juveu.

Kad se sve racionalno sagleda, deluje da je ostanak Dušana Vlahovića najjeftinija varijanta za Juventus. Samo je pitanje da li je posle višemesečnog razvlačenja po medijima srpskom napadaču u interesu da nastavi karijeru u klubu, koji ga je ponižavao prethodnih meseci.