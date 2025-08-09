Slušaj vest

Veljko Paunović, trener Ovijeda, povratnika u La Ligu posle 24 godine, imao je plan da njegov tim u novoj sezoni bude pojačan srpskim fudbalerima.

I dobro je počeo. Na startu prelaznog roka angažovao je Luku Ilića iz Crvene zvezde za 2.000.000 evra.

Veruje u svoje Srbe - Veljko Paunović Foto: Jorge Martinez / imago sportfotodienst / Profimedia

Potom je pokušao da dovede Luku Jovića, ali Ovijedo jednostavno nije mogao da isprati finansijske zahteve reprezentativca Srbije. I Luka Jović otišao je u Grčku, potpisao je za AEK iz Atine, gde će godišnje, kako pišu tamošnji mediji, zarađivati 6.000.000 evra.

Još jedan srpski fudbaler bio je na radaru Veljka Paunovića. Radi se o Nemanji Maksimoviću, koji je član grčkog Panatinaikosa. Pregovori dva kluba su počeli, ali nikako nisu mogli da se dogovore o obeštećenju, iako je Maksimović pristao da se vrati u Španiju i radi s Paunovićem. Na kraju, ostao je u Atini, a pitanje je da li će tu dočekati i septembar, jer su za njega veliko interesovanje pokazali klubovi iz Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, platežno vrlo moćni.

Posle Portugala u Španiju - Marko Grujić Foto: Daniel Castro/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Međutim, posle svega Veljko Paunović nije odustao. Sada je njegov pik Marko Grujić, koji se nalazi na izlaznim vratima Porta. Ono što je posebno dobro za upravu Ovijeda jeste da bi Portugalci pristali da visokog Srbina pošalju na pozajmicu, jer klub iz Andaluzije nema 4.000.000 evra da plati obeštećenje.

I sam Grujić zainteresovan je za celu priču, želi minute, a to mu Paunović nudi. Plus, nije mala stvar igrati u La Ligi i biti na velikoj sceni, samim tim u izlogu ostalim klubovima, te selektoru Srbije Draganu Stojkoviću.

Marko Grujić ima 29 godina i od 2020. član je Porta, koji ga je otkupio od Liverpula za 12 miliona evra. Karijeru je počeo u Crvenoj zvezdi, a pored Liverpula i Porta igrao je za Hertu i Kardif.

Za A reprezentaciju Srbije Marko Grujić odigrao je 28 utakmica. Sa omladinskom reprezentacijom koju je kao selektor predvodio upravo Veljko Paunović Marko Grujić se 2015. na Novom Zelandu okitio titulom svetskog prvaka.



