Puno bure diglo se sredinom maja ove godine kada je novinar portala "legalbet.ru" Anar Ibragimov naveo da je Dejan Stanković u novembru 2024. promenio agenta i da mu je novi agent, obećao da će mu u skorijem vremenskom periodu omogućiti posao selektora Srbije.

- Nisu tačne informacije oko navodnog angažmana Dejana Stankovića u reprezentaciji Srbije. Dejan Stanković je veliko fudbalsko ime, dok je bio igrač kao i danas kada je trener. On uživa veliko poštovanje FSS, to je njegova kuća i uvek je, kao i svi bivši reprezentativci, dobro došao u svoju kuću. Međutim, nikada nije bilo razgovora o njegovom angažmanu u reprezentaciji Srbije. Mi imamo selektora Dragana Stojkovića koji će već 7. juna povesti reprezentaciju u izuzetno važan i težak ciklus kvalifikacija za Svetsko prvenstvo - rekao nam je tada portparol FSS Milan Vuković.

Sada je Dejan Stanković, u opširnom intervjuu za Mozzart sport, govorio i o ovoj temi.

- Dete sam reprezentacije, koje prati, želi joj sve najbolje. I jesam pričao o tom selektorskom pozivu, ali malo su čudno preveli. Nisam ja rekao da bih za deset godina bio najbolje rešenje. To nije istina, loš prevod. Za to treba da budeš spreman. Piksi sada radi sa ogromnim pritiskom. Svi smo mi selektori, je l’ tako? Imaš sedam miliona selektora. A samo jedan odlučuje. I to, veruj mi, nije lako. Piksi ima svu moju podršku, pričali smo baš kad se Anđela rodila, zvao je da čestita. Dugo smo se ispričali. On zna šta ja mislim - rekao je Stanković, pa dodao:

- A, ja nisam spreman za posao selektora. Verovatno će većina u Srbiji reći: ‘Neka i nemoj nikad biti spreman’ (osmeh).

Ipak, Dejan Stanković nije odbacio mogućnost da bi nekada mogao da sedne na klupu Srbije.

- Polako… Ja sam za sada mlad, energičan, svakodnevnica klupskog fudbala me trenutno ispunjava. Jednog dana… Selektorska funkcija je privilegija, ogromna čast. Samo kad se zamisliš, vau. Za mene je to… Nije mi svejedno kad pomislim. Ali u ovom momentu sam stvarno daleko. Za mene je klupski fudbal - dodao je on.

ARNAUTOVIĆ I ZVEZDA - VIŠNJA NA TORTU

Govorio je Dejan Stanković za Mozzart sport i o dolasku Marka Arnautovića u Crvenu zvezdu.

- Ne bih ja krenuo od poslednjih poteza, to dovođenje Arnautovića – to je samo višnja na tortu. Neka posledica dobrog rada u poslednjih 10 godina. Da ti možeš sebi tako nešto da priuštiš. Naravno da sam u kontaktu sa mojom Zvezdom, čujem se povremeno sa Terzom (generalnim direktorom Zvezdom Terzićem). Sad sam baš pričao sa njim o Marku kad je stigao. ‘Ho fatto i complimenti’, što bi rekli Italijani. To je ogroman potez za Zvezdu, za navijače, za srpski fudbal. Za vidljivost našeg fudbala. Čuo sam se i sa Markom. Znamo se još kad je bio dete od 18 ili 19 godina. Uvek sam ga zvao kad je bio neki problem (osmeh). Nisam ga zvao kad je bilo dobro. Zvao sam ga kao stariji burazer. Onda posle, kad je moj sin Aleksandar počeo da trenira u Interu, Marko mu se našao tu pored. On je meni kao mlađi brat. Poželeo sam mu svu sreću. Miloje (trener Vladan Milojević) radi fenomenalan posao. Uspeo je da valorizuje dosta igrača, da Crvena zvezda može da sebi priušti ovakva pojačanja. Sve pohvale na način rada, na politiku kluba - istakao je Stanković.

SINOVI NAJVEĆI PONOS

Dotakao se Stanković i svojih sinova Filipa i Aleksandra koji polako, ali sigurno, prave ozbiljne karijere.

- Prezadovoljan sam. Filip je u Veneciji, otkupili su ga, ali mislim da se radi na njegovom izlasku. Za sada ima nekoliko stvari koje su dosta interesantne. Gledam da se nađem, da posavetujem. Ono što je Aleksandar odlučio da ode u Briž, po meni jedan fenomenalan potez. Bez nekog pritiska, bez priče. On je sam odlučio i tako ispravno razmišljao da sam stvarno ponosan na njega. Nacrtan je bio transfer, malo je bilo problema jer Inter nije želeo da ga izgubi skroz, nego da ostavi opciju da ga vrati. Uspeli su oko toga da se dogovore. Radi, imaju kvalifikacije za Ligu šampiona. Stvarno sam po tom pitanju presrećan - dodao je Dejan Stanković.

