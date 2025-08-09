Slušaj vest

Đoan Gonzalez je završio karijeru profesionalnog fudbalera godinu dana nakon što je čuo tešku vest od lekara.

Poslednju utakmicu je odigrao u poslednjem kolu Serije A pretprošle sezone. Bio je to 26. maj 2024. godine i meč protiv Napolija u gostima koji je završen rezultatom 0:0.

Nešto više od 35 minuta na terenu je proveo Gonzalez ne sluteći da će to biti poslednji minuti u njegovoj karijeri.

Ubrzo, u toku priprema za narednu sezonu, saznao je da ima urođenu srčanu manu. Nije uopšte igrao tokom prošle sezone, a pred početak nove je obavestio javnost da je završio karijeru.

"Danas je jedan od najtežih dana u mom životu, kako lično, tako i profesionalno. Nakon meseci razmišljanja i nesigurnosti, vreme je da objavim kraj svoje karijere kao fudbaler. Sećam se utakmica kao da su bile juče: mokar teren, povici s tribina, oštar zvuk lopte koja udara u moju kopačku, nervoza pre početnog udarca...

Te trenutke sada čuvam u sećanju jer znam da se neće vratiti. Bilo je dana umora, grešaka, ljutnje na sebe. Ali bilo je i smeha, golova, zagrljaja, znakova odobravanja od saigrača nakon dobrih utakmica. Sećam se svlačionice, saveta veterana, šala i razgovora koji se događaju samo unutar ekipe", poručio je između ostalog Španac.

Gonzalez je ponikao u mladom timu Barselone, a sa 19 godina je prešao u Leće. U ovom timu se afirmisao kao profesionalni fudbaler. Za Leće je odigrao 97 utakmica i na njima postigao 10 golova uz sedam asistencija.

"I najviše se sećam očiju svoje porodice na tribinama i tih nezaboravnih gestova pozdravljanja nakon utakmice. Sve što sam tada smatrao običnim sada shvazam kao posebno. I zbog toga želim da im se zahvalim. Hvala trenerima koji su verovali u mene, na njihovim savetima, rečima i svemu što su me naučili, na terenu i izvan njega. Mojim saigračima, pomoćnim trenerima, zaposlednim u klubu i navijačima.

Osećao sam vašu podršku na svakom koraku. Niste samo gledaoci, bili ste deo ove priče koju sam živeo. Hvala što ste me učinili delom prave porodice. Zadovoljan sam što živim u ovom gradu koji me osvojio odmah. Njegove ulice pune istorije, svetlost, topli i gostoljubivi ljudi... Sve me nateralo da se osećam kao kod kuće.

Hvala Lećeu na svakoj mirnoj šetnji centrom, na svakom pozdravu na ulici, na svakom uglu koji sada čini deo mene. Bila je privilegija živeti ovde. Leće će uvek imati posebno mesto u mom srcu", poručio je Gonzalez

On je već započeo novi životni put i odlučio je da upiše fakultet i studira ekonomiju. Planira da postane uspešan poslovni menadžer i, nakon završetka fakulteta, ostane u fudbalskom svetu, ali izvan terena.

