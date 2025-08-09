Slušaj vest

Nije dobro kada se bilo ko povredi, ali iz ugla Crvene zvezde je olakšavajuća okolnost činjenica da u revanšu protiv poljskog tima na stadionu Rajko Mitić neće biti Filipa Jageloa.

Prva utakmica u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona je završena rezultatom 3:1, što znači da srpski šampion ima ozbiljnu prednost, ali i da posao nije završen.

Zvezda će protiv Leha igrati u utorak od 21 čas, a poljski prvak neće moći da računa na Jageloa koji je doživeo povredu u prvoj utakmici u Poznanju.

1/10 Vidi galeriju Leh - Crvena zvezda, prva utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona Foto: PressFocus / ddp USA / Profimedia

Jagelo je povredio rame nakon što je, posle duela sa Radetom Krunićem, završio na terenu.

"Filip ima povredu prvog stepena akromioklavikularnog zgloba. Nije ozbiljna povreda koja zahteva da bude odsutan na duži period. Preporuka je da bude oslobođen treninga sedam do 10 dana", poručio je Rafal Hejna iz medicinskog tima Leha.

Bonus video: