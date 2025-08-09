Slušaj vest

Navijači Dinamo Zagreba su, nakon koreografije koja provomiše ustaštvo, zapevali pesmu Marka Perkovića Tompsona.

Podsetimo, Bed Blu Bojsi su na skandalozan način obeležili utakmicu Dinama protiv Vukovara koja je u okviru 2. kola hrvatskog prvenstva završena pobedom Zagrepčana rezultatom 3:0.

Nakon što su za svoju koreografiju podigli šetalicu na kojoj je prikazan tenk uz ustašku šahovnicu i tablu sa natpisom "Knin" na ćirilici, čime su napravili asocijaciju na tablu koja je skinuta u Oluji, navijači Dinama su zapevali, između ostalog, i poznati hit Marka Perkovića Tompsona.

Radi se o pesmi "Neću izdat ja", preneo je hrvatski portal "Index".

Osim toga, na "Maksimiru" je mogla da se čuje i rodoljubiva pesma "Moja domovina".

Kada je reč o utakmici, Gabrijel Vidović je doneo prednost Dinamu golom u 45. minutu. Beljo je povećao prednost na 2:0 u 65. minutu, a Sandro Kulenović postavio konačni rezultat u 77. minutu.

