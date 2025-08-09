Slušaj vest

Dejan Stanković oduševljen je što je Crvena zvezda ovog leta angažovala Marka Arnautovića.

Snažni napadač Marko Arnautović najveće je ime u poslednjih nekoliko decenija koje je došlo na Marakanu.

Marko Arnautović pred početak utakmice Leha i Crvene zvezde u Poznanju Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Veliko pojačanje

Marko Arnautović je fudbaler zavidne reputacije i bogate karijere, koji je ovog proleća igrao finale Lige šampiona sa Interom.

Dejana Stankovića raduje što Crvena zvezda iz godine u godinu raste i tako se vraća na svoje mesto u UEFA, koje joj i pripada kao prvaku Evrope iz 1991. godine.

- Ne bih krenuo od poslednjih poteza, to dovođenje Arnautovića, to je samo višnja na tortu, posledica dobrog rada u poslednjih deset godina - da ti možeš sebi tako nešto da priuštiš. Naravno da sam u kontaktu sa mojom Zvezdom, čujem se povremeno s Terzom (Zvezdan Terzić, op. a.). Nedavno sam baš pričao s njim o Marku kad je stigao. "Ho fatto i complimenti", što bi rekli Italijani - kazao je Dejan Stanković za Mocart sport i nastavio:

Zajednički dani u Interu

- To je ogroman potez za Zvezdu, za navijače, za srpski fudbal. Za vidljivost našeg fudbala. Čuo sam se i s Markom. Znamo se još kad je bio dete, od 18 ili 19 godina. Uvek sam ga zvao kad je bio neki problem, a-ha-ha. Nisam ga zvao kad je bilo dobro. Zvao sam ga kao stariji burazer. Onda posle, kad je moj sin Aleksandar počeo da trenira u Interu, Marko mu se našao tu pored. On je meni kao mlađi brat. Poželeo sam mu svu sreću. Miloje (Vladan Milojević, op. a.) radi fenomenalan posao. Uspeo je da valorizuje dosta igrača, da Crvena zvezda može da sebi priušti ovakva pojačanja. Sve pohvale za način rada, za politiku kluba.

Ubeđen je Stanković da velika imena ne mogu napraviti problem u svlačionici.

- Ako se vratimo unazad, zamisli koliko je trebalo da se gradi da ti u ekipi imaš Mihu, Deju, Jugu, Pančeva, Prosinečkog... Dakle, ti si ovo već imao. Oni su svi bili mega, mega, ultra igrači. Zvezda treba da ima jaka imena. Posle je na treneru. Karlo Ančeloti je uvek govorio: "Dajte meni te najbolje, ja ću ostalo da uradim. Ali daj mi najbolje." Svaki trener želi najbolje, veruj mi. E posle treba da se održi balans, da svi budu zadovoljni... Mada neće nikad svi da budu zadovoljni. Ali Miloje ima iskustvo. Dajte mu najbolje, pa će on s njima lagano - objasnio je Stanković.

U crveno-belim tonovima - Dejan Stanković Foto: Sergei Fadeichev / Zuma Press / Profimedia

Karijera protkana trofejima

Dejan Stanković igrao je za Crvenu zvezdu od 1995. do 1998. godine i osvojio jednu titulu i tri kupa. Kao trener, predvodio je crveno-bele od 2019. do 2022. godine i za to vreme bio tri puta šampion Srbije i dva puta osvajač kupa.

Marko Arnautović potpisao je dvogodišnji ugovor sa Crvenom zvezdom. Želja mu je da s voljenim klubom osvoji duplu krunu, te da se plasira u grupnu fazu Lige šampiona.

