Savković je preminuo u Beogradu, šest dana nakon što je utakmicu njegovog kluba protiv Radničkog u Klupcima prekinuo udar groma.

Reanimiran je na licu mesta, a zatim prebačen u Urgentni centar u prestonicu, gde se danima, uz pomoć lekara, borio za život.

Cer iz sela Petkovica u Mačvi se oglasio putem društvenih mreža.

"Sa velikom tugom i bolom opraštamo se od našeg lava, našeg velikog borca i velikog čoveka Dragiše Gileta Savkovića koji nažalost nije uspeo da pobedi u najvažnijoj utakmici. Iskreno saučešće porodici i svim prijateljima našeg Gileta", poruka je Cera.

Šta se tačno desilo na utakmici?

Podsetimo, tokom odigravanja utakmice između Cera i Radničkog oko pola sedam uveče odjedanput je sevnulo i puklo. Tada je u teren udario grom, prema rečima očevidaca, između dva povređena igrača. Do njih je prvi dotrčao trener Radničkog Nenad Simić, inače, zdravstveni radnik koji je započeo reanimaciju gostujućeg fudbalera dok nije stigla Hitna pomoć koja je preuzela dalju brigu o povređenom. Oba fudbalera bila su odmah smeštena u loznički ZC gde im je ukazana lekarska pomoć, a teže povređeni bio je u koronarnoj jedinici.

- Usled udara groma povređene su dve muške osobe starosti oko 38 godina. Na licu mesta, na stadionu u Klupcima, ekipa Hitne pomoći Zdravstvenog centra Loznica zatekla je teško povređeno jedno lice i rađena je reanimacija. Povređeni je hospitalizovan u Koronarnoj jedinici. Druga osoba je lakše povredjena i prevezena u Hitnu sluzbu, gde se prati njegovo stanje. Poziv smo dobili u 18 i 40 - potvrdila je tada Dragana Mitrović, portparol ZC.

Oni koji su bili na stadionu kažu da je odjedanput puklo i da su svi igrači popadali po trenu i u prvi mah nisu znali o čemu se radi.



Teška ispovest trenera



Koliko je sve bilo ozbiljno otkrio je Nenad Simić, trener Radničkog koji je bio domaćin ove pripremne utakmice.

"Šta da vam kažem... Ne mogu ni da govorim previše. U šoku sam. U 20. minutu utakmice samo je puklo. Maltene iz vedra neba. Takvu eksploziju nisam čuo u životu. Kada sam došao sebi, video sam scenu koja mi je i sada pred očima. Deca leže nepomično na terenu. To je strašno", rekao je Simić za "Sportal".

Opisao je strašnu scenu koju je video i poručio da je morao da reanimira povređenog fudbalera.