19:09

Sastavi

CRVENA ZVEZDA: Glazer – Stanković, Milosavljević, Leković, Avdić – Badžo, Šljivić, Kostov – Babika, Katai, Olajinka.

TSC: Ilić – Mladenović, Degenek, Rou, Radojević – B. Jovičić, Stančić – Savić, Sing, Todoroski – Sa. Jovanović.

15:52

Derbi kola na Marakani

Fudbaleri Crvene zvezde na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju TSC u meču četvrtog kola Superlige Srbije. Crveno-beli u meč ulaze nakon velike pobede protiv Leha u Poznanju u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, i bez dileme su veliki favoriti protiv kluba iz Bačke Topole. Do sada, Zvezda je u šampionatu Srbije slavila protiv Javora i OFK Beograda.

Sa druge strane, TSC je u prethodnom kolu Superlige na domaćem terenu slavio protiv Spartaka 2:0, dok je pre toga igrao nerešeno sa Radnikom i slavio protiv niškog Radničkog.