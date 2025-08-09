CRVENA ZVEZDA - TSC: Derbi kola na Marakani! Poznati sastavi - debituju novajlije
Crvena zvezda - TSC 20.00
Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv TSC meč četvrtog kola Super lige Srbije.
Sastavi
CRVENA ZVEZDA: Glazer – Stanković, Milosavljević, Leković, Avdić – Badžo, Šljivić, Kostov – Babika, Katai, Olajinka.
TSC: Ilić – Mladenović, Degenek, Rou, Radojević – B. Jovičić, Stančić – Savić, Sing, Todoroski – Sa. Jovanović.
Derbi kola na Marakani
Fudbaleri Crvene zvezde na stadionu "Rajko Mitić" dočekuju TSC u meču četvrtog kola Superlige Srbije. Crveno-beli u meč ulaze nakon velike pobede protiv Leha u Poznanju u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona, i bez dileme su veliki favoriti protiv kluba iz Bačke Topole. Do sada, Zvezda je u šampionatu Srbije slavila protiv Javora i OFK Beograda.
Sa druge strane, TSC je u prethodnom kolu Superlige na domaćem terenu slavio protiv Spartaka 2:0, dok je pre toga igrao nerešeno sa Radnikom i slavio protiv niškog Radničkog.