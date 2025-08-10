Slušaj vest

Partizan u meč protiv Kruševljana ulazi nakon teškog ispita u četvrtak i poraza od Hibernijana (0:2) u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija.

Pored negativnog rezultata navijače Partizana bi mogao da zabrine i podatak da su crno-beli preko 60 minuta bili sa igračem manje na terenu protiv stamenih Škota, pa ostaje pitanje koliko su fudbaleri "parnog valjka" sačuvali energije u svojim nogama za Napredak u nedelju od 20.30.

Ekipa Srđana Blagojevića, do sada, u dva odigrana kola u domaćem šampionatu, uz jedan odložen meč zbog obaveza u Evropi, ima učinak od dva trijumfa. Prvo je pao Železničar u Pančevu u 97. minutu, a zatim i Radnički 1923. u Humskoj, ali i ovoga puta u dubokoj nadoknadi - 2:1.

Partizan želi i treći vezani trijumf u Superligi Srbije, a utakmicu u Kruševcu između Napretka i Partizana možete gledati uživo u TV prenosu na "Arena sport preminum 1 kanalu"

