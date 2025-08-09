Slušaj vest

Danski 25-godišnji golman potpisao je ugovor na pet godina, uz mogućnost nastavka saradnje na još 12 meseci, a Bi-Bi-Si (BBC) je preneo da je transfer vredan oko 20 miliona funti.

"Srećan sam što sam prešao u Vest Hem. Mislio sam da je klub dobar izbor za mene i moj stil igre. Prirodno je biti ovde, to je bila vrlo laka odluka. Navijači od mene mogu očekivati hrabrost i da donesem dobru energiju kako bih pomogao ekipi na najbolji način. Ovo je veliki korak u mojoj karijeri. Imam ogromne ambicije i jedva čekam da počnem", rekao je Hermansen za klupski sajt.

Vest Hem je tražio golmana pošto je klub na kraju prošle sezone napustio Lukaš Fabijanski, a Hermansen će se za meto u timu boriti sa Alfonsom Areolom, koji je prošle sezone odigrao 26 utakmica u Premijer ligi.

Trener golmana Vest Hema Kasper Ankergren je svojevremeno sarađivao sa Hermansenom u Brondbiju.

Hermansen je odigrao 72 utakmice za Lester, sa kojim je osvojio titulu u Čempionšipu 2024. godine, a prošle sezone ispao iz lige.

(Beta)

