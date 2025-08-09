Slušaj vest

Fudbaleri moskovske Lokomotive dočekali su ekipu Spartaka u gradskom derbiju, u okviru četvrtog kola ruskog šampionata, a već u prvom poluvremenu viđene su tenzije.

Povela je Lokomotiva u 18. minutu, kada je pogodio Batrakov, da bi svega osam minuta kasnije Martins doneo izjednačenje crveno-belima. Ipak, ono o čemu će se posebno pričati, viđeno je na samom kraju prvog dela igre.

1/6 Vidi galeriju Dejan Stanković i Sergej Semak Foto: Ramil Sitdikov / Sputnik / Profimedia

Nakon poslednjeg sudijskog zvižduka, trener Spartaka, Dejan Stanković imao je šta da zameri glavnom arbitru, a to je i te kako iznerviralo i igrače Lokomotive. Na kraju je došlo do velike gužve i koškanja, pojedini igrači Lokomotive imali su đšta da kažu stankoviću, te je umalo izbegnut ozbiljniji konflikt.

Kako je to izgledalo, možete pogledati u snimku ispod.

BONUS VIDEO: